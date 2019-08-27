"Скотский патриотизм": Животных на брянской ярмарке облачили в формы красноармейцев

Коров и иных домашних животных, представленных на сельскохозяйственной ярмарке в Брянске, владелец фермы нарядил в военную форму Советской Армии, делится телеканал 360. Одну бурёнку облачили в одежды красноармейца, положив рядом муляж автомата, на другую надели пилотку с париком.

Владелец скота не видит ничего зазорного в том, что его животные выглядят подобным образом.

"Во время войны у нас они были в помощи? Грубо говоря, население кормили. Если бы не коровы, у нас бы погибли многие люди, которым нечего было есть", - заявил он в беседе с журналистом.

Между тем реакция посетителей разнится. Кто-то сообщает, что парнокопытные выглядят достойно, кто-то называет происходящее "скотским патриотизмом". Мужчина, снимающий видео, отмечает, что он также видел облаченную в одежду зарезанную свинью.

В правительстве области выразили уверенность, что внешний облик домашних животных - инициатива их владельца и находится вне компетенции властей.