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14:06

Генпрокуратура направила в СК материалы для возбуждения дела против сотрудников СИЗО "Кресты-2"

фото ЗакС политика Генпрокуратура направила в СК материалы для возбуждения дела против сотрудников СИЗО "Кресты-2"

Генпрокуратура направила в управление Следственного комитета по Петербургу материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СИЗО «Кресты-2», передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

По словам Куренного, в действиях сотрудников изолятора усмотрели признаки халатности. Дело может быть возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Одним из самых серьезных нарушений Куренной назвал перевод арестованного, который в первый раз оказался в СИЗО, к камеру к уже имевшим судимости заключенным. «Этот перевод, противоречащий закону, был организован сотрудниками СИЗО якобы в воспитательных целях», - подчеркнул представитель Генпрокуратуры. По его словам, управлению ФСИН по Петербургу внесено прокурорское представление об устранении нарушений.

Ранее проект Gulagu.net опубликовал  фото, видео и заявление, в котором говорилось о существовании нескольких «пресс-хат» в СИЗО «Кресты-2». В этих камерах, утверждали правозащитники, завербованные «активисты» из числа заключенных пытали и избивали других арестантов под покровительством сотрудников изолятора. Во ФСИН позже заявили, что заснятый на видео конфликт разгорелся из-за сигарет.

После этого во ФСИН сообщили о том, что нарушений в работе СИЗО выявлено «выше крыши». Позже в службе подтвердили факты избиений и вымогательства.

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