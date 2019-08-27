Роспотребнадзор Карелии изучит радиационный фон в двух прилегающих к Белому морю районах

Управление Роспотребнадзора по Карелии начиная со 2 сентября приступит к проверкам радиационного фона в Кемском и Беломорском районах республики, цитирует "Интерфакс" заявление заместителя главного государственного санитарного врача Светланы Грязновой.

Поводом для изучения обстановки в регионе послужили публикации о состоянии местной флоры: жительница Карелии выложила у себя "ВКонтакте" несколько фотографий с беломорских островов, сделанных спустя некоторое время после взрыва на военном полигоне близ Нёноксы.

"Предлагаю посмотреть, что происходит на островах Белого моря спустя 10 дней после эксперимента в Северодвинске. За Якостровом, да и на нем, даже мухоморы и поганки не растут, птицы не летают, ягода вороника исчезла напрочь - мертвая зона", - рассказала женщина.

Она обратилась к руководителю региона Артуру Парфенчикову с просьбой сообщить, как администрация будет реагировать на происходящее.

Накануне, 26 августа, Парфенчиков отчитался, что 23 августа в Кеми, поселке Рабочеостровск и на западном побережье Якострова сотрудники МЧС в присутствии депутатов и чиновников районной администрации провели замеры дозиметром ДКГ-03Д "Грач". По его словам, превышения нормы радиационного фона они не зафиксировали.

Напомним, 8 августа в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Случилось это в районе Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок. Позже стало известно, что там изучали возможности нового ракетного комплекса - предположительно, "Буревестника".

От взрыва погибли пять человек: все они - сотрудники "Росатома", которых наградят посмертно.

В Greenpeace вскоре после инцидента сообщили, что в Норвегии выявили присутствие частиц радиоактивного йода в пробах воздуха, которые были взяты в Сванховде спустя несколько дней после аварии.

Также следы цезия-137 обнаружили в организме одного из врачей больницы, куда после взрыва доставили пострадавших на полигоне.