Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:25

Роспотребнадзор Карелии изучит радиационный фон в двух прилегающих к Белому морю районах

фото ЗакС политика Роспотребнадзор Карелии изучит радиационный фон в двух прилегающих к Белому морю районах

Управление Роспотребнадзора по Карелии начиная со 2 сентября приступит к проверкам радиационного фона в Кемском и Беломорском районах республики, цитирует "Интерфакс" заявление заместителя главного государственного санитарного врача Светланы Грязновой.

Поводом для изучения обстановки в регионе послужили публикации о состоянии местной флоры: жительница Карелии выложила у себя "ВКонтакте" несколько фотографий с беломорских островов, сделанных спустя некоторое время после взрыва на военном полигоне близ Нёноксы.

"Предлагаю посмотреть, что происходит на островах Белого моря спустя 10 дней после эксперимента в Северодвинске. За Якостровом, да и на нем, даже мухоморы и поганки не растут, птицы не летают, ягода вороника исчезла напрочь - мертвая зона", - рассказала женщина.

Она обратилась к руководителю региона Артуру Парфенчикову с просьбой сообщить, как администрация будет реагировать на происходящее.

Накануне, 26 августа, Парфенчиков отчитался, что 23 августа в Кеми, поселке Рабочеостровск и на западном побережье Якострова сотрудники МЧС в присутствии депутатов и чиновников районной администрации провели замеры дозиметром ДКГ-03Д "Грач". По его словам, превышения нормы радиационного фона они не зафиксировали.

Напомним, 8 августа в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Случилось это в районе Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок. Позже стало известно, что там изучали возможности нового ракетного комплекса - предположительно, "Буревестника".

От взрыва погибли пять человек: все они - сотрудники "Росатома", которых наградят посмертно.

В Greenpeace вскоре после инцидента сообщили, что в Норвегии выявили присутствие частиц радиоактивного йода в пробах воздуха, которые были взяты в Сванховде спустя несколько дней после аварии.

Также следы цезия-137 обнаружили в организме одного из врачей больницы, куда после взрыва доставили пострадавших на полигоне.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:52 Муниципал: Основательницу “Добродомика” сняли с выборов в Василеостровском районе из-за видео “Вконтакте"

15:32 Беглов – активисту штаба Навального: У меня нет полномочий решать вопросы общественного порядка на митингах   3

15:27 Депутат Васильев: Пушкин - это жемчужина в короне Санкт-Петербурга, она ветшает

14:55 Блогер поделился снимками установленного в вестибюле "Проспекта Славы" панно "Афганистан"

14:55 Администрация Приморского района попросила еще 600 млн рублей на антитеррористическую защищенность школ

14:33 ГИК отказался устанавливать КОИБы на избирательных участках ТИКа № 29   2

14:25 Роспотребнадзор Карелии изучит радиационный фон в двух прилегающих к Белому морю районах

14:06 Генпрокуратура направила в СК материалы для возбуждения дела против сотрудников СИЗО "Кресты-2"

13:55 "Скотский патриотизм": Животных на брянской ярмарке облачили в формы красноармейцев

13:54 На парусную школу "Крестовский остров" попросили 176 млн рублей из бюджета

13:24 Московский район попросил у города 7 млн рублей на патриотическое воспитание   2

13:21 Муниципал: Горсуд отменил штраф Горожанко за "сломанную" дверь в ИКМО "Екатерингофский"

13:17 Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

13:10 Муниципал: Вавилину вызвали в СК из-за комментария в Facebook

12:45 Суд разрешил активистке "Открытой России" Шевченко звонить детям

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru