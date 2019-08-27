ГИК отказался устанавливать КОИБы на избирательных участках ТИКа № 29

Санкт-Петербургская избирательная комиссия вернулась к обсуждению возможности установки комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на избирательных участках территориального избиркома № 29. Проект решения рассматривали на заседании 27 августа, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК от «Партии роста» Алексей Березин предложил коллегам перенести КОИБы из ТИКа № 6 Красносельского района в ТИК№ 29 Фрунзенского района. По мнению Березина, это необходимо из-за многочисленных нарушений ТИКа № 29. Член ГИК сообщил, что для переноса КОИБов никаких дополнительных денег не требуется.

- Предлагается принять данный проект. Никаких технических проблем в его реализации я не вижу, поскольку речь идет о том же самом количестве бюллетеней, о том же самом количестве КОИБов. Никакие дополнительные средства для этого не требуются, а поставить их со склада не по одному адресу, а в соседний район не имеет никакого финансового последствия. При этом, что касается технической части, мнение о том, что в КОИБ может не влезть по длине бюллетень, я полагаю, надуманно, - уверен Березин.

Он считает, что в XXI веке есть возможность выбрать подходящий по размеру шрифт. Член ГИК от МО «Полюстрово» Екатерина Астафьева заявила, что уже прошло обучение сотрудников ТИКа № 6, где ранее уже решили установить КОИБы. Также она сообщила, что некоторые местные избиркомы уже отправили бюллетени в печать, а у ТИК № 29 в бюджет не заложены деньги на использование КОИБов.

Помимо этого, против предложения Березина выступили члены ГИК Олег Зацепа и Юрий Кузьмин, а также руководители информационного центра Дмитрий Кузьмин и управления избирательного процесса Надежда Лебедева. Кузьмин рассказал, что бюллетень для ТИКа № 29 будет слишком длинный – комплекс может его не распознать. Лебедева же напомнила, что все обучения членов УИК уже проведены.

Березин настаивал на своем проекте. Он единственный проголосовал за него, воздержались три члена ГИК: от «Яблока», КПРФ и «Справедливой России». Остальные члены комиссии проголосовали против документа.

Напомним, на прошлом заседании этот же вопрос уже вызвал спор. Тогда председатель ГИК Виктор Миненко напомнил Березину, что главу ТИК № 29 сняли с должности после нарушений. Против её снятия высказывался глава регионального отделения Партии роста и кандидат в муниципальные депутаты МО Фрунзенского района Павел Швец.

София Саттарова

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