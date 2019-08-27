Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

14:33

ГИК отказался устанавливать КОИБы на избирательных участках ТИКа № 29

фото ЗакС политика ГИК отказался устанавливать КОИБы на избирательных участках ТИКа № 29

Санкт-Петербургская избирательная комиссия вернулась к обсуждению возможности установки комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на избирательных участках территориального избиркома № 29. Проект решения рассматривали на заседании 27 августа, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Член ГИК от «Партии роста» Алексей Березин предложил коллегам перенести КОИБы из ТИКа № 6 Красносельского района в ТИК№ 29 Фрунзенского района. По мнению Березина, это необходимо из-за многочисленных нарушений ТИКа № 29. Член ГИК сообщил, что для переноса КОИБов никаких дополнительных денег не требуется.

- Предлагается принять данный проект. Никаких технических проблем в его реализации я не вижу, поскольку речь идет о том же самом количестве бюллетеней, о том же самом количестве КОИБов. Никакие дополнительные средства для этого не требуются, а поставить их со склада не по одному адресу, а в соседний район не имеет никакого финансового последствия. При этом, что касается технической части, мнение о том, что в КОИБ может не влезть по длине бюллетень, я полагаю, надуманно, - уверен Березин.

Он считает, что в XXI веке есть возможность выбрать подходящий по размеру шрифт. Член ГИК от МО «Полюстрово» Екатерина Астафьева заявила, что уже прошло обучение сотрудников ТИКа № 6, где ранее уже решили установить КОИБы. Также она сообщила, что некоторые местные избиркомы уже отправили бюллетени в печать, а у ТИК № 29 в бюджет не заложены деньги на использование КОИБов. 

Помимо этого, против предложения Березина выступили члены ГИК Олег Зацепа и Юрий Кузьмин, а также руководители информационного центра Дмитрий Кузьмин и управления избирательного процесса Надежда Лебедева. Кузьмин рассказал, что бюллетень для ТИКа № 29 будет слишком длинный – комплекс может его не распознать. Лебедева же напомнила, что все обучения членов УИК уже проведены.

Березин настаивал на своем проекте. Он единственный проголосовал за него, воздержались три члена ГИК: от «Яблока», КПРФ и «Справедливой России». Остальные члены комиссии проголосовали против документа.

Напомним, на прошлом заседании этот же вопрос уже вызвал спор. Тогда председатель ГИК Виктор Миненко напомнил Березину, что главу ТИК № 29 сняли с должности после нарушений. Против её снятия высказывался глава регионального отделения Партии роста и кандидат в муниципальные депутаты МО Фрунзенского района Павел Швец.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

15:52 Основательницу “Добродомика” сняли с выборов в Василеостровском районе из-за видео “Вконтакте"

13:21 Горсуд отменил штраф Горожанко за "сломанную" дверь в ИКМО "Екатерингофский"

13:10 Вавилину вызвали в СК из-за комментария в Facebook

9:12 Амосов: “Я охочусь за местом губернатора Петербурга”

26 августа, 18:05 Суд снял кандидата в мундепы от "Справедливой России" Кушнаренко из-за постов о "Единой России"

26 августа, 17:54 Суд отложил рассмотрение жалобы Черепанова на снятие его с выборов

26 августа, 13:15 Горсуд восстановил Шуршева и Кузахметова на выборах в МО "Екатерингофский"

25 августа, 18:02 В МО "Светлановское" распространяют листовки против Кена от лица умершего ветерана войны

24 августа, 19:33 Кандидаты в губернаторы и Горизбирком обсудили «дачные» участки

24 августа, 14:30 Черепанов обжалует отказ в его регистрации на муниципальных выборах

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:22    
Позор Миньенко, прислужнику бродов-засеравиных!

14:47    
Какие КОИБы? На ТИК № 29 возложены обязанности по организации выборов губернатора Санкт-Петербурга на экстерриториальных участках в Псковской области. Ожидается наплыв "дачников" от псковских деревень и весей, жаждущих отдать свой голос за Беглова! Всякие формальности, да ещё с электронными приспособами, усложнят и так непростую задачу прохода в первом туре.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:52 Муниципал: Основательницу “Добродомика” сняли с выборов в Василеостровском районе из-за видео “Вконтакте"

15:32 Беглов – активисту штаба Навального: У меня нет полномочий решать вопросы общественного порядка на митингах   3

15:27 Депутат Васильев: Пушкин - это жемчужина в короне Санкт-Петербурга, она ветшает

14:55 Блогер поделился снимками установленного в вестибюле "Проспекта Славы" панно "Афганистан"

14:55 Администрация Приморского района попросила еще 600 млн рублей на антитеррористическую защищенность школ

14:33 ГИК отказался устанавливать КОИБы на избирательных участках ТИКа № 29   2

14:25 Роспотребнадзор Карелии изучит радиационный фон в двух прилегающих к Белому морю районах

14:06 Генпрокуратура направила в СК материалы для возбуждения дела против сотрудников СИЗО "Кресты-2"

13:55 "Скотский патриотизм": Животных на брянской ярмарке облачили в формы красноармейцев

13:54 На парусную школу "Крестовский остров" попросили 176 млн рублей из бюджета

13:24 Московский район попросил у города 7 млн рублей на патриотическое воспитание   2

13:21 Муниципал: Горсуд отменил штраф Горожанко за "сломанную" дверь в ИКМО "Екатерингофский"

13:17 Абызов стал фигурантом нового уголовного дела

13:10 Муниципал: Вавилину вызвали в СК из-за комментария в Facebook

12:45 Суд разрешил активистке "Открытой России" Шевченко звонить детям

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru