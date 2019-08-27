Администрация Приморского района попросила еще 600 млн рублей на антитеррористическую защищенность школ

Около 600 млн рублей на антитеррористическую защищенность школ запросила администрация Приморского района в ходе «нулевых чтений» бюджета Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

При этом, по данным контрольно-счетной палаты, в 2019 году на те же цели местным соцучреждениям выделили 108 млн рублей, из которых к середине августа были освоены только 1,6 млн рублей.

Член бюджетно-финансового комитета из фракции «Единая Россия» Андрей Васильев раскритиковал районные власти за отсутствие планирования бюджета и назвал их действия «волюнтаризмом».

Депутат от КПРФ Ирина Иванова, в свою очередь, отметила, что Приморский объект лидирует в городе по объемам ввода школ и детских садов, многие из которых еще не обеспечены мерами антитеррористической безопасности.

Сергей Еремеев

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