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14:55

Администрация Приморского района попросила еще 600 млн рублей на антитеррористическую защищенность школ

фото ЗакС политика Администрация Приморского района попросила еще 600 млн рублей на антитеррористическую защищенность школ

Около 600 млн рублей на антитеррористическую защищенность школ запросила администрация Приморского района в ходе «нулевых чтений» бюджета Петербурга, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

При этом, по данным контрольно-счетной палаты, в 2019 году на те же цели местным соцучреждениям выделили 108 млн рублей, из которых к середине августа были освоены только 1,6 млн рублей.

Член бюджетно-финансового комитета из фракции «Единая Россия» Андрей Васильев раскритиковал районные власти за отсутствие планирования бюджета и назвал их действия «волюнтаризмом».

Депутат от КПРФ Ирина Иванова, в свою очередь, отметила, что Приморский объект лидирует в городе по объемам ввода школ и детских садов, многие из которых еще не обеспечены мерами антитеррористической безопасности.

Сергей Еремеев


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