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15:32

Беглов – активисту штаба Навального: У меня нет полномочий решать вопросы общественного порядка на митингах

фото ЗакС политика Беглов – активисту штаба Навального: У меня нет полномочий решать вопросы общественного порядка на митингах

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, отвечая на вопрос активиста штаба Навального на закрытой встрече с жителями Фрунзенского района, заявил, что не отвечает за то, как полиция обеспечивает порядок на массовых мероприятиях, пишет Znak.com.

По данным издания, встреча прошла в конце прошлой неделе. Активист смог попасть на встречу под видом бюджетника. Молодой человек спросил, как проходит проверка случая заполнения подписных листов в поддержку выдвижения Беглова в администрации Выборгского района, и почему вместо свободных выборов к представителям оппозиции применяют физическую силу.

Вопрос о выборах Беглов переадресовал Горизбиркому и комментировать информацию о проверке чиновников не стал. Говоря о митингах, он заявил, что лично внес вклад в налаживание организации митингов, написав законопроект об увеличении гайд-парков

«Со своей стороны мы делаем все, чтобы горожане могли спокойно проводить митинги. Но нужно понимать, что при проведении мероприятий мы должны помнить, что мы с вами культурная столица и не должно быть оскорблений. Согласны? Второе: нельзя нарушать закон. Согласны? Кроме проведения пикетов и митингов город живет, и туристы живут. Когда начинают перекрывать движение и еще какие-то вещи… Конечно, у меня нет таких возможностей и полномочий регулировать вопросы, связанные с общественным порядком. Для этого есть полиция. И это не дворцовая охрана. Это федеральная структура, и она обязана наводить порядок», – сказал Беглов.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:55    
Беглов -губернатор адекватных петербуржцев! Голосовать за него не хотят лишь прозападные либералы-гомосеки, педофилы, наркоманы! Да и хрен с ними, с мразями!

15:53    
"Когда начинают перекрывать движение и еще какие-то вещи…" - это он о бесконечном потоке кортежей высокопоставленных хозяев и гостей "культурной столицы", о крестных ходах или о своих выступлениях на Дворцовой, где он горожан обозвал "активнутыми и противными"?

15:41    
Всех митингующих отправлять на строевую подготовку, а потом на турник для пользы тела и дела!

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