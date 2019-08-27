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Муниципал

15:52

Основательницу “Добродомика” сняли с выборов в Василеостровском районе из-за видео “ВКонтакте"

фото ЗакС политика Основательницу “Добродомика” сняли с выборов в Василеостровском районе из-за видео “ВКонтакте"

Василеостровский суд Петербурга аннулировал регистрацию кандидата в муниципальные депутаты от “Справедливой России” по трем округам и основательницы благотворительного кафе “Добродомик” Александры Синяк.

Иски в суд подали два кандидата в муниципальные депутаты. Регистрацию Синяк требовал отменить Сергей Сосунов, который избирается в МО №7 от КПРФ и одновременно идет самовыдвиженцем в МО “Васильевский”. В МО “Гавань” против Александры Синяк подала заявление кандидат от “Единой России” Юлия Полозова. 

Синяк рассказала ЗАКС.Ру, что истцы посчитали агитацией ролики в соцсети “ВКонтакте” и потребовали снять кандидатку с выборов. 

Кроме того, истцы утверждали, что Синяк не заключила соглашение на использование товарных знаков компании АвтоВАЗ, Subway и “Ароматного мира”. Логотипы компаний “мелькали” на заднем плане роликов. 

- Обжаловать я ничего не буду. Мне есть чем заниматься, а не по 6 часов в суде сидеть, - сообщила Синяк. 

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18:24    
Если "есть чем заниматься", то чего лезть к кормушке ?

17:32    
Их не должно волновать соглашение о использовании товарных знаков.

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