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Новости

16:30

Верховный суд признал законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму

фото ЗакС политика Верховный суд признал законность отказа Яшину в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Верховный суд РФ не стал рассматривать апелляцию политика Ильи Яшина на отказ Мосгоризбиркома регистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы, уведомляет "МБХ медиа". Несмотря на очередной - четвертый по счету - административный арест, оппозиционер сам присутствовал на заседании.

Мосгорсуд счел законным отказ Центризбиркома регистрировать Яшина кандидатом 16 августа. Тогда политику сообщили, что подобное решение было принято из-за того, что он якобы пропустил срок подачи искового заявления.

20 августа Яшина вновь арестовали на 10 суток за призывы выходить на Трубную площадь 18 июля в знак поддержки независимых кандидатов.

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18:13    
До чего же нагло-настырны эти жидо-яблочные пятиколонники ! Видимо, аванс от госдепа получили хороший, а результатов почти нет, вот и выпрыгивают из штанов.

17:34    
А пропустил потому что административный арест. суд[цензура]ю систему пора менять.

17:23    
Хорошая новость! Место Яшина - это лесоповал или урановый рудник Сибири, а не Мосгордума! Ишь чего захотела эта прозападная мразь!

16:34    
Кто бы сомневался. Московская ОПГ ангажировала суды.

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