Беглов пообещал начать благоустройство парка Авиаторов в 2020 году

Временный градоначальник Петербурга Александр Беглов, побывав с выездной инспекцией в Московском районе, отметил запущенное состояние, в котором пребывает парк Авиаторов: на территории зеленой зоны не убрано, детские площадки устарели и находятся в аварийном состоянии.

В ходе осмотра группа местных жителей предложила врио свой концепт преобразования парка, который включает в себя создание там арт-объектов, спортзон, мест отдыха молодежи. Беглову идея пришлась по нраву.

"Уверен, в следующем году мы шаг за шагом начнём благоустройство парка Авиаторов. Его, как и многие другие парки города, нужно привести в порядок", - отметил временный губернатор.

Арендатора парка также стоит привлечь к благоустройству территории. Начиная с 2012 года 25,3 га от её площади находятся в долгосрочной аренде на 49 лет у частного собственника.

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