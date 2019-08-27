«Не “Единая Россия” рядом, а вы в Государственной думе»: пятый тур предвыборных дебатов  

Кандидаты в губернаторы Петербурга 27 августа в пятый раз встретились на теледебатах. Михаил Амосов, Александр Беглов, Владимир Бортко и Надежда Тихонова рассуждали, как помочь жителям Петербурга. Во время встречи Бортко и Беглов поспорили о том, почему Госдума не может принять закон о льготных лекарствах. Амосов вновь говорил о «детсадовских сертификатах», а Тихонова в основном повторяла тезисы, прозвучавшие на предыдущих встречах.

Очередной этап предвыборных губернаторских дебатов прошел утром 27 августа. За 45 минут каждый участник выборов ответил на вопросы ведущего и рассказал свое видение решения социальных проблем жителей Петербурга.

Кандидаты в губернаторы Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Владимир Бортко (КПРФ) вначале прямого эфира дебатов пожаловались на предвыборную кампанию. Ни Надежда Тихонова, ни Александр Беглов за время эфира не проронили ни слова о том, что недовольны ходом подготовки ко дню голосования.

Амосов обиделся на журналистов, которые написали, что кандидату якобы пообещали после выборов место ректора в Политехническом университете.

- Говорят, что я хочу быть ректором Политеха. Я охочусь не за креслом ректора Политехнического университета, я охочусь за местом губернатора Петербурга, - заявил Амосов.

Коллега Амосова, коммунист Владимир Бортко сетовал, что районные администрации не разрешают установить его команде информационные кубы.

- Мы просили администрацию Выборгского района предоставить нам место [для проведения агитации]: проспект Луначарского, Художников и так далее. И получили ответ, что там нельзя, потому что движение большое, - пожаловался он.

После критики предвыборной кампании кандидаты в губернаторы все-таки поделились своим видением, как будут решать социальные проблемы петербуржцев. Некоторые высказывания кандидатов уже можно было услышать либо во время предыдущих дебатов, либо на встречах с местными жителями.

Михаил Амосов, как и во время прошлого эфира, говорил о недостатке детских садов и недоступности врачей-специалистов. По мнению Амосова, решить проблему можно с помощью «детсадовских сертификатов», чтобы «не родители гонялись за садами, а сады были заинтересованы в родителях». Предложение политика подразумевает выдачу сертификатов на некую сумму, позволяющую определить ребенка в государственный или частный детский сад.

Бортко говорил, что «политическая власть страны» сделала заявление о медленном росте доходов населения.

- Она (власть – прим.ред.) обеспокоена этим. Ее надо пожалеть. Но она как-то забыла, что доходы не растут, а падают, - высказался Бортко.

Коммунист напомнил, что доходы россиян падают шестой год подряд.

- 40% населения страны живут и выживают с доходами ниже 20 тысяч рублей в месяц. Это ниже уровня европейской нищеты, - заявил Бортко.

Коммунист говорил, что любой человек хочет прийти к счастью, но поскольку возможности добиться желаемого у всех разные, то «иногда надо людям помогать». По мнению Бортко, решать вопросы надо начать с Москвы.

- Загадка существует: почему шесть лет подряд мы проваливаемся, а правительство процветает. Если бы я был губернатором, приехал бы ко мне Владимир Владимирович. Я говорил бы: «Владимир Владимирович, а в чем дело, что за загадка такая?» - пофантазировал кандидат.

Бортко негодовал от суммы пособия в 50 рублей, которое получают молодые мамы. Но кандидат никаких конкретных предложений во время первого выступления не озвучил.

Кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова вновь принесла с собой в студию Конституцию России, которую продемонстрировала в начале своего выступления.

- Нам Конституцией гарантирована бесплатная и доступная медицина и бесплатное образование. Дорогие петербуржцы, вы чувствуете, что живете в социальном государстве? Вы уверены, что ваш ребенок попадет в детский сад? Или что, придя к узкому специалисту, вы попадете к нему в ближайшее время, а не через месяц?

Тихонова рассказала, как часто к ней как к депутату обращаются горожане с просьбами помочь в этих вопросах. Эсерка в очередной раз предложила на федеральном и региональном уровнях приравнять детей войны и тружеников тыла к ветеранам Великой Отечественной войны и выделить из бюджета средства на надбавки к пенсии.

В очередной раз во время своего выступления Надежда Тихонова повторила тезис о необходимости закона о предупреждении и профилактике домашнего насилия.

- Это не только физическое насилие в отношении женщин и детей. Это психологическое насилие или экономическое насилие. Приходит пожилая женщина, которую алкоголик-сын лишает пенсии или бьет, и я как депутат могу только позвонить этому мерзавцу и пытаться его каким-то образом воспитывать, - посетовала она.

Эсерка, говоря о пенсионной реформе, напомнила, что «Справедливая Россия» голосовала против повышения пенсионного возраста. По её мнению, государство дважды обмануло людей после пенсионной реформы: «Пенсий лишили и работы лишили».

- В интересах человека. Качество жизни горожан - главная задача власти, - традиционно закончила Надежда Тихонова свою речь.

Александр Беглов принес на дебаты «не Конституцию, а реальную программу действий», которую цитировал во время выступления. Временный губернатор, впрочем, как и оппоненты, повторял общеизвестные факты. Беглов снова говорил о бесплатном проезде в электричках для пенсионеров, об открытии центра лучевой терапии и продлении времени работы поликлиник.

Беглов своим выступлением словно отвечал на все претензии трех соперников на губернаторских выборах. Например, после высказывания Тихоновой приравнять детей войны и тружеников тыла к ветеранам ВОВ Беглов заявил, что прожившие «хотя бы один день в блокадном Ленинграде с 1 января получат выплаты из федерального бюджета». Он также ответил на предложение кандидата от «Справедливой России» о том, что местным жителям нужно передать контроль за застройщиками социальных объектов и обычных домов.

- На 1 октября у нас было 1297 дольщиков. На сегодня осталось 325 человек, - коротко сказал врио.

Михаил Амосов на втором круге выступлений заявил, что обязательно добьется выделения средств на лечение больных рассеянным склерозом. О важности решения проблем страдающих этим недугом он уже говорил в прошлом эфире. Беглов ответил, что в больнице № 31 Петербурга открыли центр, в котором будут помогать больным рассеянным склерозом. Врио губернатора также пообещал, что в ближайшее время город закупит бесплатные лекарства для таких больных. Амосов ответил, что проблему с льготными препаратами можно было решить еще год назад, когда депутат ЗакСа подавал соответствующую поправку. По словам кандидата от «Гражданской платформы», от скорости решения этих проблем зависят человеческие жизни.

Единственное, что Беглов не прокомментировал - это цены на проезд в метро, о которых говорил коммунист Бортко. Кандидат привел пример из «проклятого советского прошлого», когда на среднюю зарплату можно было проехать в подземке 600 раз, «а сегодня лишь 300». Амосов поддержал Бортко и тоже раскритиковал высокую стоимость проезда.

- Большая проблема, что проезд в общественном транспорте у нас очень дорогой. Не разовый проезд. Он у нас дешевле, чем в Москве. Проездные долгосрочные документы у нас дороже, чем в Москве, - сказал Амосов.

Во время дебатов Надежда Тихонова и Михаил Амосов вновь обратились к жителям Петербурга с просьбой прийти на выборы и проголосовать за свое будущее. Владимир Бортко в своем выступлении припомнил Беглову «помидорное побоище» и поинтересовался, во сколько оно обошлось. Напомним, 18 августа, на стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге прошла первая в России битва помидорами – фестиваль «Томатина».

- А сколько стоило помидорное побоище? Во сколько оно обошлось? Вы знаете, что это такое? Устроили праздник жизни: помидорное побоище. Начали бросать друг в друга помидоры. А сколько это стоило? А зачем? - негодовал коммунист.

Бортко вновь вернулся к вопросу коррупции и сказал, что решить проблему с долгостроями можно, если «изменить несколько ключевых фигур в правительстве».

- Я представляю КПРФ. Это не «Единая Россия». Я хочу быть губернатором, но не один я, а вместе со своими товарищами. Мы, пожалуй, сможем это сделать, - закончил свое выступление кандидат.

Временный губернатор Беглов же по традиции в конце предложил объединиться и вместе решать все проблемы.

- Я не представляю, как любая политическая партия может решать вопросы с иностранным инвестором. С кем они будут разговаривать? С коммунистами, с социалами или еще с кем-то? Наверное, нет. Наверное, они будут говорить с теми, кто реально будет решать эти вопросы, - предположил Беглов.

Во время выступления врио обратился к Бортко по проблеме бесплатных лекарств: “Почему в Государственной думе до сих пор не принят соответствующий закон?”

Бортко коротко ответил:

- Потому что «Единая Россия» рядом.

Временный губернатор на слова о партии, в которой несколько лет назад возглавлял политсовет, закончил дебаты фразой:

- Не «Единая Россия» рядом, а вы в Государственной думе.

Елена Владыкина

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