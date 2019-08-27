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18:44

Как и обещал, Собянин за две недели до выборов поднял в Москве минимальную пенсию

фото ЗакС политика Как и обещал, Собянин за две недели до выборов поднял в Москве минимальную пенсию

Столичная мэрия приняла постановление об увеличении на 2 тысячи рублей минимальной пенсии для нетрудоустроенных пенсионеров, достигнув отметки в 19,5 тысяч рублей, известил у себя в Twitter глава города Сергей Собянин.

"С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тысячи из них - впервые. Перерасчет пройдет по обычному графику в первой декаде сентября", - поделился московский мэр.

О том, что подобное решение будет принято, Собянин сообщил на прошлой неделе, заявив, что инициатива вступит в силу в ближайшее время. Последний раз минимальную пенсию поднимали в январе 2018 года.

Между тем до выборов в Мосгордуму осталось две недели. До участия в них не допустили 57 независимых кандидатов-оппозиционеров - Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину и других. Многие с тех пор побывали под административным арестом за призывы к участию в несанкционированных акциях протеста.

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20:54    
Да насрать Собянину на ст. 40! Главное, что московские пенсионеры получат добавку к пенсии, которые "ГОРОЙ" за него будут и итоги выборов 8 сентября это подтвердят!

20:04    
Собянин в нарушение ст. 40 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской федерации» использовал преимущества своего должностного положения, видимо, заставив мэрию принять решение о повышении пенсий с целью привлечения голосов пенсионеров, и в правовом государстве за это его просто обязаны снять с выборов.

18:53    
19,5 тысяч - МИНИМАЛЬНАЯ(!!!!!!!!!!!!!!!!!) пенсия в Москве! Собянин-браво! Так и Президентом России станет после 2024г. Не зря он мочит в сортире прозападную "пятую колонну" в Москве, ой не зря...Только жёстче надо в разы!

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