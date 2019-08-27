Как и обещал, Собянин за две недели до выборов поднял в Москве минимальную пенсию

Столичная мэрия приняла постановление об увеличении на 2 тысячи рублей минимальной пенсии для нетрудоустроенных пенсионеров, достигнув отметки в 19,5 тысяч рублей, известил у себя в Twitter глава города Сергей Собянин.

"С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тысяч рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тысячи из них - впервые. Перерасчет пройдет по обычному графику в первой декаде сентября", - поделился московский мэр.

О том, что подобное решение будет принято, Собянин сообщил на прошлой неделе, заявив, что инициатива вступит в силу в ближайшее время. Последний раз минимальную пенсию поднимали в январе 2018 года.

Между тем до выборов в Мосгордуму осталось две недели. До участия в них не допустили 57 независимых кандидатов-оппозиционеров - Дмитрия Гудкова, Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлию Галямину и других. Многие с тех пор побывали под административным арестом за призывы к участию в несанкционированных акциях протеста.