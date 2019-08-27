СМИ: Уволенный после "дела Голунова" подполковник ФСБ перешел на работу в "Мосэнерго"

Фигурант расследования Ивана Голунова о столичном ритуальном бизнесе, подполковник ФСБ Марат Медоев перешел на пост советника управляющего директора по безопасности и режиму в «Мосэнерго», пишет «МБХ медиа» со ссылкой на источник в компании.

По словам источника, должность Медоева «очень высокая, выше только управляющий директор». «Служебное авто, очень большая зарплата и никаких обязанностей при самых широких возможностях», - сказал собеседник о привилегиях на этом посту.

Об увольнении Медоева из ФСБ стало известно 26 августа. «Русская служба Би-би-си» сообщала, что он вошел в состав службы безопасности «Газпрома».

Медоев был помощником главы столичного управления ФСБ Алексея Дорофеева. Они оба упоминались в расследовании о рынке ритуальных услуг в Москве как связанные с бывшим сотрудником МВД Артемом Екимовым, который по поручению московских властей «наводил порядок» в сфере после массовой драки на Хованском кладбище в 2016 году. Медоева и Дорофеева считают связанными с уголовным делом о попытке сбыта наркотиков, которое возбудили против Голунова.

Голунова задержали в начале июня и отправили под домашний арест. В деле было немало нестыковок, экспертиза не выявила следов употребления журналистом запрещенных веществ, в связи с чем выяснилось, что наркотики могли ему подкинуть при задержании. После этого - на фоне массовых протестов - с Голунова сняли обвинения, а 13 июня Путин уволил начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Юрия Девяткина.