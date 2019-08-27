Вишневский пожаловался в ГИК и прокуратуру на агитацию за единороссов в детской поликлинике

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился в Горизбирком, прокуратуру Петербурга и к главе администрации Центрального района Максиму Мейскину с жалобой на нарушения в предвыборной агитации кандидатов в муниципальные депутаты МО «Владимирский округ» от «Единой России».

По словам Вишневского, к нему обратился избиратель в этом округе. Он рассказал, что 27 августа пришел с ребенком в поликлинику, и там врач вручил ему агитационный материал пяти кандидатов в мундепы. Вишневский утверждает, что это были «единороссы», которые скрыли свою партийную принадлежность.

Депутат подчеркнул, что проведение предвыборной агитации сотрудниками бюджетного учреждения – врачами детской поликлиники – это «незаконно и недопустимо» и является применением «административного ресурса» в пользу единороссов. Вишневский просит ведомства провести проверку и «принять меры в пределах компетенции».

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.