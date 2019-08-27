Шишлов опасается недопуска наблюдателей и СМИ на избирательные участки во время выборов

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов направил главе Горизбиркома Виктора Миненко информацию о фактах неисполнения избиркомами муниципалитетов судебных решений, связанных с незаконными отказами в регистрации кандидатов на муниципальных выборах и ограничениями в доступе в помещения ИКМО.

В аппарате Шишлова отметили, что, судя по опыту выборов в Петербурге в последние годы, регулярно возникают проблемы с доступом наблюдателей и представителей СМИ в избиркомы в день голосования, период определения итогов и результатов выборов. По мнению Шишлова, ГИК следует заключить соглашения с администрациями районов, которые бы гарантировали бы законный доступ в помещении, где работают избиркомы. Также ГИК следует публиковать на сайте информацию о местонахождении ИКМО в течение дня голосования и во время определения результатов выбора, считает омбудсмен.

В частности, проблемы с доступом могут возникнуть в ИКМО «Екатерингофский», «Измайловский», «Коломяги», «Ржевка», «Сампсониевский», «Московская застава», учитывая, что такие прецеденты во время избирательной кампании уже было, считают в аппарате Шишлова. Зафиксированы и случаи, когда отказывали в доступе в территориальные избиркомы: В ТИК №№ 10, 14 и 22, отметили представители омбудсмена.

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут 8 сентября, параллельно с губернаторскими.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.