Муниципальные пляски перед выборами

Муниципальные образования Петербурга радуют местных жителей билетами в театр и цирк, организуют для петербуржцев концерты Алены Апиной и Татьяны Булановой, зовут на дни рождения МО с мастерами шарокрутами и катаниями на пони. ЗАКС.Ру изучил, какие праздники проведут муниципалитеты за два дня до единого дня голосования.

Группа “Самое большое простое число” должна была выступить в Opera Concert 6 сентября в 19:00. Совпадение или нет, но концерт перед выборами запланировали в день рождения главы МО “Екатерингофский” Олега Смакотина. После новостей в СМИ музыканты отменили выступление, оплаченное из муниципального бюджета. Солист группы Кирилл Иванов объяснил Znak.com отказ от контракта тем, что группа не хочет выступать “в политически окрашенных мероприятиях”.

На сайте Opera Concert опубликована обновленная афиша о выступлении 6 сентября в 19:00 рэп-проекта Krec. В пресс-службе концертной площадки ЗАКС.Ру подтвердили, что выступление исполнителей проводится в рамках контракта с МО “Екатерингофский”.

Кроме концерта Krec МО “Екатерингофский” перед выборами за 396 тысяч рублей организует еще одно мероприятие - карнавал в честь барона Мюнхгаузена, который пройдет 7 сентября. Жители “Екатерингофского” увидят марш раритетных и современных военных машин, шествие байкеров, а также выступление духового оркестра и ансамбля барабанщиц.

“Екатерингофский” не единственный муниципалитет, который решил за бюджетные деньги устроить праздник для местных жителей перед выборами.

Алена Апина поздравит жителей МО “Невский округ” с наступлением осени на “Колизей-Арене”. Концерт, который обойдется в 750 тысяч рублей из бюджета, должен состояться 6 сентября. В администрации МО сообщили ЗАКС.Ру, что день праздника осени никак не связан с предстоящими муниципальными выборами.

- На эту дату было просто свободное помещение. Мероприятие было запланировано еще летом на 6 сентября, - сообщили в муниципалитете.

Вместе с Апиной перед жителями округа, возможно, выступят муниципальные депутаты. По крайней мере, в пресс-службе МО обещают, что кто-то “из депутатского корпуса” придет на концерт в качестве участника. Точно сообщить имена депутатов, которые выступят перед жителями, пообещали после 30 августа.

МО “Семеновский” раздаст жителям округа 916 билетов на концерт “Музыка осени”, который пройдет 6 сентября в 19:00 в ДК им. Горького. Петербуржцы услышат лауреата премии “Золотой граммофон” Игоря Латышко, участника проекта “Голос” и “Хочу к Меладзе” Александра Рипчанского. При этом люди, не получившие бесплатную проходку, могут попасть на концерт по цене от 850 до 1,5 тысяч рублей за билет.

Помимо концертов петербуржцев перед выборами поведут на бесплатные спектакли. Например, за день до выборов жителям МО “Черная речка” покажут “Историю Дюймовочки” в ДК имени Горького. Муниципалитет заключил контракт на 700 тысяч рублей на покупку 1000 билетов.

Кроме уличных концертов и театральных постановок некоторые петербуржцы посмотрят цирковые представления. МО “Прометей” вместе с МО “Новоизмайловское”, “Пулковский меридиан”, “Нарвский округ” заключили контракты в общей сумме более 6 млн рублей. Муниципалы 6, 7 и 8 сентября поведут жителей города в цирк Автово посмотреть на “Семь чудес лета”.

В день выборов цирковое представление увидят 300 жителей МО “Нарвский округ”. Глава МО Александр Каптурович рассказал ЗАКС.Ру, что дату выбрали по согласованию с цирком и на мероприятии не планировали проводить агитацию.

- В цирке тысяча посадочных мест, из них 300 - для наших детей. И выйдет кандидат, и начнет вещать для этих трехсот детей о том, что приходите за меня голосовать? <...> Кандидаты в депутаты там зверьками скакать или лошадьми перед ними не будут, - сказал Каптурович, заверив корреспондента ЗАКС.Ру, что участники муниципальных выборов МО “Нарвский округ” не будут агитировать во время представления в цирке.

День рождение МО накануне выборов

Еще несколько петербургских муниципалитетов перед выборами решили вместе с жителями отметить день рождения МО. При этом в прошлые годы праздник либо не отмечали вовсе, либо торжество справляли на немного позже.

Впервые день рождение отметит МО “Гавань”. Поздравлять жителей округа накануне выборов будет Татьяна Буланова и постоянный участник муниципальных закупок группа Steave Sky. Изначально контракт на выступление Булановой заключили на 1,4 млн рублей, но позже администрация МО исправила сумму договора до 300 тысяч рублей. Кроме концерта жителей накормят мороженым и раздадут воздушные шары.

Исполняющая обязанности главы МО “Гавань” Лариса Панина в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что день рождение муниципалитета в 2019 году отмечают впервые по решению муниципальных депутатов.

- На муниципальном совете было принято решение отмечать 8 [сентября]. Но так как 8 день начала блокады Ленинграда, траурный день, то решили провести на день раньше, - рассказала она.

Панина не объяснила, почему день рождение “Гавани” решили начать отмечать только с 2019 года, когда в городе проходят муниципальные выборы.

И.о. главы местной администрации рассказала, что кроме концерта жителей накормят мороженым и раздадут воздушные шары. По её словам, из муниципальных депутатов выступать будет только глава МС МО “Гавань” Сергей Соколов, который “заканчивает свой срок и хочет попрощаться с жителями”.

Другой пример концерта перед выборами - МО “Город Колпино”. Праздник муниципалитета, как и в предыдущие года, отмечают в первую субботу сентября, которая в этом году выпала на 7 число. Контракт на шоу ко 297-му дню рождения заключили на 4,5 млн рублей. Информации о празднике на официальном сайте муниципалитета пока нет.

В течение четырех часов веселить потенциальных избирателей будут клоуны, эстрадные певцы и участники детских музыкальных конкурсов. Для жителей Колпино организуют флешмоб и дискотеку.

Судя по госконтракту, маленьких жителей будут радовать батуты, мастера-шарокруты, аниматоры в ростовых куклах. Жителям предложат покататься на лошадях и пони, сфотографироваться в специальной зоне.

С меньшим размахом Красное Село отпразднует 305-летие. Контракт на день города, который тоже пройдет 7 сентября, заключили в 2,1 млн рублей. Жителей Красного Села, которые 8 сентября пойдут голосовать за губернатора и муниципальных депутатов, ждет песочное шоу, выступление шоу-группы с танцевальными номерами, многочисленные песни различных музыкантов и рок-певица, с 40-минутным номером под живой аккомпанемент.

Кроме музыкальных номеров жителей Красного Села ждет мастер-класс по фехтованию, который покажут инструкторы в военной форме 19 века, а в конце вечера муниципалитет обещает устроить 8-минутный фейерверк.

Сложно найти и невозможно наказать

Руководитель петербургского отделения “Трансперенси Интернешенл” Дмитрий Сухарев рассказал ЗАКС.Ру, что перед выборами в сентябре в каждом муниципалитете “что-то происходит”. По мнению Сухарева, если кто-то из кандидатов начнет во время бюджетного праздника агитировать, то “надо вызвать полицию и прекращать мероприятие”.

- Если они [кандидаты в мундепы и действующие депутаты - прим.ред] будут агитировать, то это прямое нарушение закона. Другое дело, что они проводят мероприятия в такое время, когда уже снять с выборов невозможно, - считает глава регионального отделения “Трансперенси”.

Глава петербургского штаба Алексея Навального Александр Шуршев сравнил подобные мероприятия с подкупом за бюджетный счет.

По его мнению, поймать муниципальных депутатов за агитацией на праздниках за счет бюджета почти нельзя. Но, если кто-то все же попадется, то наказания можно не ждать.

- Проблема в том, что особо пресечь агитацию довольно сложно. Надо жаловаться в муниципальную избирательную комиссию. Как работают избиркомы - мы все увидели последние 2,5 месяца и, конечно, оперативно эти жалобы рассматривать не будут. Но даже в случае рассмотрения никаких мер не примут, - уверен Шуршев.

Елена Владыкина

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