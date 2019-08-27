Вместо “СБПЧ” для жителей МО “Екатерингофский” в день рождения Смакотина выступит Krec

Хип-хоп проект Krec выступит перед жителями МО “Екатерингофский” 6 сентября, об этом ЗАКС.Ру сообщили представители группы. Информацию также подтвердили в пресс-службе концертной площадки Opera Concert, где пройдет мероприятие.

МО “Екатерингофский” заключил контракт на 1,3 млн рублей на концерт группы “Самое большое простое число” на 6 сентября. В этот день жители МО отметят придуманный праздник - День Екатерингофа, который совпал с днем рождения исполняющего полномочия главы муниципального совета Олега Смакотина.

После публикаций в СМИ группа “СБПЧ” отказалась от выступления за муниципальный счет. Солист группы Кирилл Иванов объяснил Znak.com отказ от контракта тем, что группа не хочет выступать “в политически окрашенных мероприятиях”.

Подробнее о муниципальных праздниках накануне выборов можно почитать в материале ЗАКС.Ру "Муниципальные пляски перед выборами".