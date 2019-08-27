В МО "Купчино" 18 кандидатов взяли самоотвод

Территориальная избирательная комиссия №23 аннулировала регистрацию 18 кандидатов в депутаты МО "Купчино", сообщает "Фонтанка.ру".

По словам главы ТИК №23 Михаила Левина, все 18 зарегистрированных кандидатов сами пожелали выйти из избирательной гонки. Среди отказавшихся принимать участие в выборах - представители ЛДПР, КПРФ, "Родины", Партии за справедливость, "Коммунистов России" и самовыдвиженцы. Как отмечает "Фонтанка", некоторые из них работают в местной администрации, аппарате совета депутатов и подведомственных муниципалитету учреждениях. Михаил Левин сообщил изданию, что заявления от кандидатов поступили в ТИК до 20 августа.

Напомним, 21 августа ТИК №23 принял решение аннулировать регистрацию шестерых кандидатов "Единой России", в том числе и действующего главы округа Михаила Черепанова. Сделано это было по заявлению партии, пожелавшей отозвать своих выдвиженцев. Черепанов и трое его соратников подали иски в надежде отменить решение ТИК. Заседания пройдут 28 августа во Фрунзенском районном суде.