Конференц-зал в церкви и защита от Навального: Как обсуждают проект бюджета Петербурга

В последнюю неделю августа в Законодательном собрании проходят «нулевые чтения» бюджета Петербурга на 2020 год. Представители органов исполнительной власти представляют свои потребности депутатам ЗакСа и членам Контрольно-счетной палаты. Вторник, 27 августа, выдался особенно насыщенным. Свои нужды озвучили большинство районных администраций и комитет по молодежной политике. Во время их обсуждения депутаты вспоминали о Майдане и Алексее Навальном.

Больница из семидесятых

Наиболее затратные предложения по расходам районных администраций схожи: капитальный ремонт бюджетных помещений, оснащение мебелью и оборудованием вводных объектов, благоустройство городской среды и субсидии всевозможным госучреждениям. Однако реакция депутатов из бюджетно-финансового комитета (БФК) на доклады была неоднозначной. Самым требовательным оказался заместитель председателя БФК, единоросс Андрей Васильев. Одних представителей районных властей он упрекал в отсутствии планирования бюджета, других – в том, что они просят слишком мало.

Например, администрация Красносельского района, по его словам, в представленной дополнительной потребности по расходам в 2020 году не учла «ужаса, который происходит на территории района». Он объяснил, что имеет в виду быструю застройку Красного села и окрестностей при медленном развитии социальной инфраструктуры.

- У нас в наследие от проклятого социализма осталась такая больница, как 15-я, которая на уровне своего развития находится на рубеже 70-х годов, - заявил Васильев.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова, услышав «наезд» на социализм попыталась возмутиться, но единоросс не обращал внимания.

– А жителей проживает более полутора миллиона человек, которым негде получить медицинскую помощь, - закончил депутат.

Перечислив болевые точки местной инфраструктуры, Васильев с сожалением отметил, что районные администрации не закладывают в свои доппотребности расходы на предстоящее празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Коллегу поддержал другой единоросс Евгений Никольский, посоветовавший районной администрации просить больше денег на содержание построенной в 2015 году Триумфальной арки Победы.

- 200 тысяч на эксплуатацию Триумфальной арки Победы в год – это не те средства, не на том нужно экономить. Нужно увеличить это финансирование. Арка сегодня требует дополнительного ухода. Ближайшие 3-4 года потребуется увеличение расходов на ее содержание, - заявил Никольский. – Есть традиционные мероприятия, которые нужно продемонстрировать не только для ветеранов, участников Великой Отечественной войны, но и для жителей. Если мы сегодня не будем воспитывать на фоне подвигов отцов и дедов наших детей, то мы и получим «майдан» украинский.

Церковь, где можно заседать

Выступавший следом замглавы Кронштадтского района Олег Кадомцев о праздновании Дня Победы в своем докладе не забыл, но и его презентация подверглась критике. Депутаты недоумевали из-за просьбы выделить более 258 млн рублей на приспособление бывшей церкви 1833 года постройки под конференц-зал для районной администрации. Хотя объект уже принадлежит администрации и с начала двадцатого века в нем не проводятся службы, парламентариев идея кронштадтцев, мягко говоря, насторожила. Единоросс Елена Киселева с сожалением спросила, так ли нужен этот конференц-зал и не лучше ли открыть в историческом зале музей. Кадомцев отметил, что чиновникам негде встречаться с жителями. В разговор снова вступил депутат Васильев:

- Хочется задать вам вопрос. А чем вы от большевиков отличаетесь? Вы в церкви хотите сделать клуб.

Услышав рассуждения о большевиках, слово взяла коммунистка Ирина Иванова. Она с опаской предположила, что здание, наоборот, отреставрируют за счет бюджета, а потом передадут Русской православной церкви.

Иванова и Васильев были самыми активными и непримиримыми участниками «слушаний». Помимо них в дискуссии вступали глава БФК Максим Яковлев (ЛДПР) и единороссы Елена Киселева и Юрий Бочков. Михаил Погорелов присутствовал почти на всех докладах, но предпочитал ни с кем не спорить. Так же как и получивший этим летом мандат депутата член ЛДПР Павел Иткин. Иткин внимательно следил за происходящим, читал раздаточные материалы, но не произнес ни слова. Оксана Дмитриева из Партии Роста зашла буквально на несколько минут и в дискуссиях участия не принимала.

Чиновники без глав

Ближе к концу рабочего дня Васильев все яростнее реагировал, если место докладчика перед ним занимал не глава того или иного района, а его заместитель. Депутат просил передать привет руководителю Петроградского района Ивану Громову, интересовался, не болен ли глава Фрунзенского района Константин Серов, и в целом постоянно удивлялся, что районное начальство лично не отстаивает свои же предложения.

Заместителя главы Московского района Бориса Эпельмана Васильев назвал «не компетентным», имея в виду, что ответ перед БФК должен нести не он. По коридорам Мариинского дворца, видимо, начали ходить слухи о настроении депутата-единоросса. Со временем замы с первых слов своих докладов приносили извинения за отсутствие глав и объясняли, что те в отъезде или прямо в эту минуту выполняют поручения врио губернатора Александра Беглова.

За весь день из высших руководителей лично перед депутатами выступил только Дмитрий Попов из Петродворцового района. Парламентарии оценили его поступок и почти не задавали неудобных вопросов.

Когда все районы озвучили свои потребности, очередь дошла до комитета по молодежной политике. Его представляла глава Юлия Аблец, пришедшая в Смольный вскоре после назначения врио губернатора Беглова. Выступать перед членами БФК ей довелось впервые.

Аблец быстро и уверенно зачитала все основные предложения по формированию расходной части бюджета. Создание социально-реабилитационного комплекса для трудных подростков на базе центра «Контакт»; гонка ГТО и другие мероприятия ко Дню Победы; организация федерального образовательного гражданского форума; проведение всероссийского слета студенческих отрядов; обучение волонтеров к чемпионату Европы по футболу; ремонты в клубах патриотического воспитания - на эти и другие цели, по подсчетам чиновницы, необходимо 235,7 млн рублей дополнительных ассигнований. Депутат Васильев посчитал, что просить надо было больше. Еще час назад ругавший большевиков и советское наследие политик вспомнил про комсомол:

- Сколько стоит наша молодежь города Санкт-Петербурга в процентном соотношении к бюджету? Не стыдно ли нам? Давайте вспомним недавнее прошлое: сколько было комсомольских организаций и сколько людей на освобожденной основе занимались защитой молодежи! И сколько у нас сегодня в комитете по делам молодежи? И на этих плечах более чем пятимиллионный город. И на все про все мы выделяем им смешные деньги. Здесь я хочу сказать и упрек нашим комсомольцам. Вы слишком мало хотите!

Рассуждения депутата ушли в сторону политики и уличной борьбы. Он вспомнил про несанкционированные митинги и оппозиционера Алексея Навального:

- Меня очень беспокоит состав протестующих весной этого года. Школьники за Навального, потому что эта категория людей еще никак не охвачена.

После этого он заявил, что поддерживает создание центра для трудных подростков, но отметил, что таких центров необходимо организовать «в каждом районе по пять».

«Нулевые чтения» бюджета Петербурга продлятся до 30 августа.

Сергей Еремеев

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