Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:53

Красногвардейский район получит 100 млн рублей на развитие

фото ЗакС политика Красногвардейский район получит 100 млн рублей на развитие

Вице-губернатора Петербурга Николай Бондаренко сообщил об итогах проекта «Родной район» на заседании правительства 28 августа. Online-трансляция совещания проходила на сайте администрации губернатора. 

Бондаренко заявил, что победителем стал Красногвардейский район с благоустройством набережной реки Охта. Администрация района получит на развитие своего проекта 100 млн рублей, сообщил вице-губернатора. Он добавил, что второе место занял Петроградский район с проектом благоустройства Южной дороги, а третье – Центральный район с проектом внедрения автоматизированного скрининга онкологических заболеваний на базе межрайонной цитологической лаборатории петербургского бюджетного учреждения здравоохранения №11. Они получат по 50 и 25 млн рублей соответственно, уточнил Бондаренко.

При этом, он попросил врио губернатора Александра Беглова выделить дополнительные день на проект Центрального района. Временный глава города обещал «отдельно поговорить» о вспомогательном финансировании. 

Напомним, «Родной район» стартовал в апреле 2019 года. В рамках проекта петербуржцы направляли свои предложения по улучшению города. Всего поступило более 400 тысяч предложений. Из них администрации районов составляли программы развития и представляли их на оценку правительства. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
12:35 Троих фигурантов "дела 27 июля" перевели из СИЗО в ИВС

12:23 Белковский предложил идею "дурацкого голосования"

12:16 Главреда РИА "Новости Украина" Вышинского отпустили из СИЗО под личное поручительство

12:03 В отношении Ивана Жданова возбудили уголовное дело о неисполнении решения суда

11:56 Активисты на Шиесе не дали проехать бензовозам

11:45 Муниципал: Миронов обвинил Горизбирком в давлении на «Справедливую Россию»

11:43 Муниципал: Кена снова попробуют снять с муниципальных выборов  

11:33 Антимонопольщики проанализировали петербургский рынок топлива

11:31 Батенинский жилмассив на Лесном стал объектом культнаследия

11:12 ЗакС предлагает снизить возраст, в котором назначаются выплаты матерям, родившим первенца

10:53 Красногвардейский район получит 100 млн рублей на развитие

10:45 СМИ: Дата обмена заключенными между РФ и Украиной сдвигается на неопределенный срок

10:16 Росстат отметил рост числа россиян, живущих за чертой бедности

9:55 "Голос": Из-за принятия непопулярных решений в России резко снизилась ценность партийных брендов

9:30 Минпросвещения разрешило учителям публиковать в соцсетях фото в купальнике   2

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru