Красногвардейский район получит 100 млн рублей на развитие

Вице-губернатора Петербурга Николай Бондаренко сообщил об итогах проекта «Родной район» на заседании правительства 28 августа. Online-трансляция совещания проходила на сайте администрации губернатора.

Бондаренко заявил, что победителем стал Красногвардейский район с благоустройством набережной реки Охта. Администрация района получит на развитие своего проекта 100 млн рублей, сообщил вице-губернатора. Он добавил, что второе место занял Петроградский район с проектом благоустройства Южной дороги, а третье – Центральный район с проектом внедрения автоматизированного скрининга онкологических заболеваний на базе межрайонной цитологической лаборатории петербургского бюджетного учреждения здравоохранения №11. Они получат по 50 и 25 млн рублей соответственно, уточнил Бондаренко.

При этом, он попросил врио губернатора Александра Беглова выделить дополнительные день на проект Центрального района. Временный глава города обещал «отдельно поговорить» о вспомогательном финансировании.

Напомним, «Родной район» стартовал в апреле 2019 года. В рамках проекта петербуржцы направляли свои предложения по улучшению города. Всего поступило более 400 тысяч предложений. Из них администрации районов составляли программы развития и представляли их на оценку правительства.

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