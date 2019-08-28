ЗакС предлагает снизить возраст, в котором назначаются выплаты матерям, родившим первенца

На рассмотрение петербургского Заксобрания поступила законотворческая инициатива, предполагающая внесение изменений в "Социальный кодекс" города в части возраста, в котором молодSе матери могут получить компенсации при рождении первого ребенка.

Так, возрастную планку парламентарии предлагают снизить на год, то есть не с 20 до 24 лет, а с 19. Ожидается, что данная мера позволит улучшить демографическую ситуацию в Петербурге.

"Потрясения 20 века и так привели нашу страну к появлению «демографических ям», преодолеть последствия которых можно только совместными усилиями государства и общества. Поэтому мы должны использовать любую возможность, чтобы повлиять на решение семьи о рождении первого ребенка", - считает спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

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