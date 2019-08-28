Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:33

Антимонопольщики проанализировали петербургский рынок топлива

фото ЗакС политика Антимонопольщики проанализировали петербургский рынок топлива

Изучив рынок топлива на предмет уровня конкуренции, представители петербургского УФАС пришли к выводу, что следить за процессами на нем в будущем стоит внимательнее. Среди участников преимущественное положение занимают компании "Лукойл" и "Роснефть": их совместная доля на рынке превышает 50 процентов. Всего же количество заправок, принадлежащих вертикально интегрированным компаниям (ВИНК), за последний год резко выросло: с 52 до 78 процентов.

"Это означает, что к ценам на бензин на автозаправках этих компаний у нас будет более пристальное внимание. Конечно же ситуация с возросшей долей ВИНКов на АЗС Петербурга тревожная, но тем не менее конкуренция на этом рынке остается достаточно развитой", - считает глава антимонопольной службы Вадим Владимиров.

При этом, по его словам, доминирующее положение "Лукойла" и "Роснефти" в его нынешнем виде букве закона не противоречит.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
12:35 Троих фигурантов "дела 27 июля" перевели из СИЗО в ИВС

12:23 Белковский предложил идею "дурацкого голосования"

12:16 Главреда РИА "Новости Украина" Вышинского отпустили из СИЗО под личное поручительство

12:03 В отношении Ивана Жданова возбудили уголовное дело о неисполнении решения суда

11:56 Активисты на Шиесе не дали проехать бензовозам

11:45 Муниципал: Миронов обвинил Горизбирком в давлении на «Справедливую Россию»

11:43 Муниципал: Кена снова попробуют снять с муниципальных выборов  

11:33 Антимонопольщики проанализировали петербургский рынок топлива

11:31 Батенинский жилмассив на Лесном стал объектом культнаследия

11:12 ЗакС предлагает снизить возраст, в котором назначаются выплаты матерям, родившим первенца

10:53 Красногвардейский район получит 100 млн рублей на развитие

10:45 СМИ: Дата обмена заключенными между РФ и Украиной сдвигается на неопределенный срок

10:16 Росстат отметил рост числа россиян, живущих за чертой бедности

9:55 "Голос": Из-за принятия непопулярных решений в России резко снизилась ценность партийных брендов

9:30 Минпросвещения разрешило учителям публиковать в соцсетях фото в купальнике   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru