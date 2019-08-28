Кена снова попробуют снять с муниципальных выборов  

Кандидат в муниципальные депутаты от “Единой России” МО “Светлановское” Валерия Коряковцева потребовала Выборгский районный суд аннулировать регистрацию самовыдвиженца Даниила Кена, об этом Кен сообщил ЗАКС.Ру. Рассмотрение заявления назначено на 30 августа.

По словам Кена, если суд удовлетворит требования истицы, то самовыдвиженец подаст апелляцию, “которую Горсуд не успеет рассмотреть до дня голосования”.

- В бюллетене я должен быть, - сообщил Кен.

ИКМО “Светлановское” пыталось снять с выборов Даниила Кена из-за нарушения закона об агитации, которое заключалось в публикации трех постов про "Единую России" в соцсети "ВКонтакте". Выборгский районный суд удовлетворил требования муниципального избиркома, но Городской суд отменил решение и восстановил Кена на выборах.

Позже социальная сеть “Вконтакте” высказалась против преследования независимых кандидатов, регистрацию которых избиркомы требуют отменить из-за репостов в соцсети, которые якобы попадают под нарушение закона о предвыборной агитации.