Миронов обвинил Горизбирком в давлении на «Справедливую Россию»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил в поддержку девяти кандидатов в депутаты МО Ржевка от своей партии? незарегистрированных местной избирательной комиссией из-за неуведомления о проведении конференции по их выдвижению. На днях позицию ИКМО поддержала Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

«Избирком Санкт-Петербурга, поддержав решение избиркома муниципального образования Ржевка о недопуске к выборам девяти кандидатов от «Справедливой России» в МО Ржевка, фактически стал соучастником незаконного давления на нашу партию. Вместо беспристрастной оценки всех обстоятельств и причин отказа в регистрации кандидатов, избирком Санкт-Петербурга пошел на поводу у недобросовестных членов избирательной комиссии МО Ржевка», - заявил Миронов.

Он также подчеркнул, что руководство ИКМО само создало условия, в которых представители эсеров не смогли уведомить избирком о проведении партийной конференции. По его словам, и местный, и городской избиркомы этот факт не оспаривают.

Миронов подчеркнул, что «Справедливая Россия» не может считать выборы в МО Ржевка легитимными.

Отметим, что по решению местной избирательной комиссии до муниципальной кампании в МО Ржевка не был допущен ни один эсер.