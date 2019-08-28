Активисты на Шиесе не дали проехать бензовозам

Вечером 27 августа экоактивисты, защищающие станцию Шиес в Архангельской области от строительства возле нее мусорного полигона, стали препятствовать проезду бензовозов на территорию стройки, пишет "Новая газета".

Около двух сотен протестующих живой массой не позволили водителю на грузовике с топливом как минимум дважды пробраться к переправе через Вычегду.

Напомним, что по соседству с Шиесом активисты бессрочного протеста разбили палаточный лагерь, куда их приезжают поддержать политически активные люди со всей страны. В холодное время года они намерены жить в вагончиках. Они выступают категорически против завоза в регион подмосковного мусора и требуют отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова.