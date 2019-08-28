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12:03

В отношении Ивана Жданова возбудили уголовное дело о неисполнении решения суда

фото ЗакС политика В отношении Ивана Жданова возбудили уголовное дело о неисполнении решения суда

Директор Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Иван Жданов стал фигурантом уголовного разбирательства о неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ), поделился у себя в Twitter адвокат Владимир Воронин.

По его словам, связано это с тем, что политик отказывается удалять из интернета публикации с фильмом "Он вам не Димон".

Санкции, предусмотренные данной статьей, следующие: "Наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет".

Мосгорсуд обязал Алексея Навального и ФБК удалить фильм о премьере Дмитрии Медведеве в августе 2017 года. Истцом выступил миллиардер Алишер Усманов. И фонд, и Навальный стирать видеролик отказались.

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