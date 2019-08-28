Троих фигурантов "дела 27 июля" перевели из СИЗО в ИВС

Фигуранты дела о "массовых беспорядках" на акции 27 июля Айдар Губайдулин, Валерий Костенок и Сергей Абаничев переведены из следственного изолятора в изолятор временного содержания, уведомили "МБХ медиа" адвокаты обвиняемых.

Адвокат Костенка Гаджи Алиев уточнил, что его подзащитному назначили новую экспертизу, несмотря на то, что он не отрицает, что во время протестного мероприятия бросал в силовиков пластиковые бутылки.

"Следствие решило назначить экспертизу и еще раз подтвердить, что это был он", - поделился Алиев.

Адвокат Абаничева Светлана Сидоркина рассказала, что днем ранее её клиент был отправлен на освидетельствование для портретной экспертизы.

Адвокат Губайдулина Максим Пашков оказался комментировать, какие именно следственные действия проводятся с его подзащитным.

"Следователь очень вольно назначает следственные действия, как в сказке — „Сивка-бурка, встань передо мной, как лист перед травой“. А я не Сивка-бурка, я вообще болею за „Спартак“", - известил Пашков.

Напомним, уголовное дело по факту "массовых беспорядков" Следственный комитет возбудил после того, как 27 июля сторонники незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы пришли на встречу с ними у стен столичной мэрии. Полиция быстро "зачистила" периметр, после чего протестующие продолжили акцию на прилегающих к городской администрации улицах.

Обвинения в "массовых беспорядках" на акции 27 июля были предъявлены тринадцати столичным активистам.