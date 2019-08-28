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12:56

Каспаров объяснил, почему участвовать в выборах неэтично

фото ЗакС политика Каспаров объяснил, почему участвовать в выборах неэтично

Политик Гарри Каспаров, в 2013 году эмигрировавший из России, подробно изложил свое видение российских выборов, которые пройдут 8 сентября, и постарался объяснить, почему нельзя участвовать в этой процедуре. В его представлении, это не только бесполезно, но и бессовестно, и, соглашаясь на участие, протестно настроенные граждане лишь помогают действующей власти.

По его мысли, выбирать тех "технических кандидатов", кого допустили до выборов всех уровней, это делать им абсолютно незаслуженный подарок, и не им должны доставаться все "сливки".

"Голосование по этой системе вредно и аморально, потому что оставлять за бортом тех, кто будет сидеть, голосовать за тех кандидатов в депутаты, которые не пошевелили пальцем, чтобы помочь арестованным, более того, некоторые даже поддерживали — это уже, мне кажется, предательство протестного потенциала, который, безусловно, будет слит, если «умное голосование» станет позицией для большого числа граждан", - заявил он в эфире радиостанции "Свобода".

Даже если равновесие внутри власти пошатнется и произойдет пресловутый "раскол элит", то гражданскому обществу, по мнению Каспарова, от этого ничего выиграть не удастся.

"Все, чего добьется «умное голосование» - это то, что кто-то в Кремле просто повысит собственные ставки в борьбе за Собяниным за какой-то транзит или еще за какие-то ковриги, которые можно будет получить из рук столичного депутата. Какое к этому отношение имеем мы все с вами?", - задался политик риторическим вопросом.

Политэмигрант настаивает на том, что нельзя легитимизировать тот режим, против которого выступаешь.

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19:37    
Главное уже не выборы - а заведомо ложные уголовные дела на митингующих. Вот о чем надо думать и заниматься.

14:40    
Ленин, Сталин и Дзержинский наверняка сказали бы,мол, ерунда какая-то. Но только подлец Троцкий наверняка бы многозначительно молча кивал бы головой.

14:03    
Каспаров оторвался от жизни, одна романтика. Он уже не однажды призывал к бойкоту выборов, без всякого позитивного результата.

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