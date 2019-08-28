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13:15

"Проект": Большинство российских судей - бывшие чиновники и силовики

фото ЗакС политика "Проект": Большинство российских судей - бывшие чиновники и силовики

Согласно новому исследованию издания "Проект", подавляющее большинство нынешний российских судей (84%) стали таковыми благодаря работе в госаппарате, прокуратуре и МВД; велика доля также тех, кто начинал свой путь в качестве судебного клерка. В то же время бывших адвокатов и юристов среди "служителей Фемиды" на данный момент не превышает 2%.

Силовики пришли в судейский корпус в начале 90-х годов. Однако уже с 2004 года аппарат суда стал "кузницей судейских кадров".

В основном судьями сейчас становятся бывшие судебные клерки, у большинства из которых данная занятость - единственный рабочий опыт.

Среди действующих вершителей правосудия 66% - женщины и 33% - мужчины. В 90-х соотношение было идентичным. Мужчины ранее работали в правоохранительных органах и специализировались на уголовных делах. Женщины чаще имели гражданскую специализацию.

Наиболее всего дам в судейских корпусах Москвы и Петербурга - 78% и 83% соответственно.

Также, как пишет "Проект", 58% судей, специализирующихся сегодня на уголовном делопроизводстве, - бывшие работники силовых структур.

"Громкие дела с политическим подтекстом власть поручает проверенным кадрам. Желательно, чтобы судья «хорошо» зарекомендовал себя во время службы в органах или в суде, и был готов на все ради карьеры", - отмечают авторы исследования.

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19:41    
чудненько. Кстати, а кто поручает дела судьям? нет ли здесь давления на правосудие?

15:51    
"Вертухай может построить только зону" /В.И. Новодворская/

13:52    
Что-то не так в царствии судейском.

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