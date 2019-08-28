Партия Навального "Россия будущего" попробует засудить Минюст

Основанная политиком Алексеем Навальным партия "Россия будущего" подала иск против Министерства юстиции из-за очередного отказа регистрировать её, поделился с "МБХ медиа" директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Замоскворецкий суд зарегистрировал иск 26 августа. Дата заседания пока не выбрана.

"Мы обжалуем отказ в регистрации партии. Они в очередной раз зарегистрировали липовую партию с нашим названием, а нам в регистрации отказали. Это незаконно, потому что партия считается созданной с момента проведения съезда", - пояснил Жданов.

Оппозиционер уточнил, что, принимая решение о регистрации, Минюст отдал "предпочтение" прокремлевской "технической" партии.

"Это явно незаконно, мы планируем дойти до Европейского суда, если нас не зарегистрируют", - резюмировал Жданов.

В мае "Россия будущего" уже в девятый раз подала документы для того, чтобы "встать на учет" в Минюсте. Однако ведомство и на сей раз отказало "навальнистам", по традиции сославшись на то, что партия с таким именем уже существует. Данное решение Навальный считает нелегитимным. Аналогичным образом у него "увели" три предыдущих наименования.