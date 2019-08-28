"Новая газета" сняла документальный фильм о теракте в Беслане

В преддверии 15-летней годовщины произошедшего в североосетинском Беслане теракта "Новая газета" сняла документальный фильм "Школа номер один", повествующий о событиях тех дней. Срежиссировал киноленту Вадих Эль Хайек.

"Наш фильм - не только о том, что на самом деле произошло в Беслане в сентябре 2004 года. Но и о том, как и почему страна согласилась поскорее забыть случившееся. О том, как все мы приняли правила игры, предложенные нам государством после теракта. И о том, как вся нынешняя политическая система России выросла из бесланской трагедии", - описали предысторию фильма журналисты.

Кинолента доступна на YouTube.

Трагедия в Беслане произошла 1 сентября 2004 года. Тогда боевики захватили в заложники более тысячи учеников и учителей школы №1. В результате террористического нападения и последовавшего штурма погибли 334 человека, 186 из них - дети. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

Российские власти утверждают, что штурм начали после того, как террористы стали убивать заложников. В ходе расследования теракта выдвигалась версия о применении тяжелого вооружения во время штурма, что повлекло за собой большое количество жертв. Официально эта версия не была подтверждена.