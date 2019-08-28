Голосовать на “дачных” участках в Псковской области хотят более 1200 человек

В Центральную избирательную комиссию на 16:00 27 августа поступило 11595 заявлений от петербуржцев, которые хотят в Ленинградской и Псковской области проголосовать за губернатора Петербурга, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе ЦИК.

В Псковской области число обращений за неделю возросло с 671 до 1236. Еще 10359 (+1985) заявлений написали петербуржцы, которые хотят поучаствовать в выборах главы города в СНТ Ленинградской области.

Кроме того, 14854 жителя Петербурга написали заявления, что будут голосовать на других избирательных участках внутри города.

Ранее член Центральной избирательной комиссии Александр Клюкин сообщил, что 20 тысяч петербуржцев желают проголосовать не по месту прописки.