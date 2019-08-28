Беглов призвал красить этажи детских поликлиник в разные цвета

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов предложил раскрашивать детские поликлиники в яркие цвета. Такое заявление он сделал на заседании правительства 28 августа.

Беглов считает, что дети должны приходить в поликлиники как в детский сад. Он предложил рисовать на стенах героев сказок.

- Побольше росписей, героев из наших сказок, навигатор должен работать для детей тоже, чтобы детям было интересно. Где-то удава видел, который ведет в прививочный кабинет, - рассказал врио губернатора.

Также он поручил сделать в поликлиниках больше развлекательных зон с фломастерами и раскрасками. Дети должны приходить в поликлинику с удовольствием, уверен временный глава города.

- Я считаю, что поликлиника детская должна быть лучше, чем детские сады, чтобы туда тянуло. Нужно заманивать туда детей в хорошем смысле этого слова, - считает Беглов.

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