Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:42

Беглов призвал красить этажи детских поликлиник в разные цвета

фото ЗакС политика Беглов призвал красить этажи детских поликлиник в разные цвета

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов предложил раскрашивать детские поликлиники в яркие цвета. Такое заявление он сделал на заседании правительства 28 августа.

Беглов считает, что дети должны приходить в поликлиники как в детский сад. Он предложил рисовать на стенах героев сказок. 

- Побольше росписей, героев из наших сказок, навигатор должен работать для детей тоже, чтобы детям было интересно. Где-то удава видел, который ведет в прививочный кабинет, - рассказал врио губернатора. 

Также он поручил сделать в поликлиниках больше развлекательных зон с фломастерами и раскрасками. Дети должны приходить в поликлинику с удовольствием, уверен временный глава города.

- Я считаю, что поликлиника детская должна быть лучше, чем детские сады, чтобы туда тянуло. Нужно заманивать туда детей в хорошем смысле этого слова, - считает Беглов. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


18:49    
Один уже загипнотизированный удавом звонил в Следком вместо того чтобы звонить своему адвокату.

16:27    
Откуда квартира, Беглов?

15:36    
15.25
Он что, хиппи?

15:25    
А яйца себе покрасить не пробовал?

14:59    
Может, лучше Смольный раскрасить в разные цвета? Чтобы удав водил в кабинет губернатора?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:43 Янкаускас жалуется на выпуск поддельной газеты от его имени

19:18 В защиту СКК проходит массовый пикет

18:51 Митрохин поучаствовал в пикетах за освобождение фигурантов "дела 27 июля"

18:45 Песков об уволенном из-за "дела Голунова" полковнике ФСБ: Мы не знаем, кто это

18:40 Муниципал: Суд снял с выборов в МО "Балканский" мундепа МО №72

18:37 Муниципал: ЛДПР подала в суд на ИКМО с требованием зарегистрировать их кандидатов в мундепы

18:33 Навальный заинтересовался недвижимостью Беглова   1

18:17 Глава комитета по информатизации пообещал установить видеомониторинг на дорогах пригородов Петербурга

18:10 Расставшийся с должностью шведский посол "печально" попрощался с Россией   3

18:06 СК не стал возбуждать дело после избиения силовиками несовершеннолетнего на "марше Голунова"   1

17:41 В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля   3

17:15 В Карелии не хватает учителей   4

17:13 Муниципал: «Яблоко» проиграло в суде по иску об изменении закона о выборах муниципальных депутатов   1

17:08 Муниципал: Команда Черепанова передумала судиться за участие в выборах в МО "Купчино"   1

17:01 Жители бурятского села уверены, что молебен и святая вода спасут их от рака

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru