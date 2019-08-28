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14:48

Держащего голодовку Шестуна вернули в крайнем истощении в больницу при СИЗО

фото ЗакС политика Держащего голодовку Шестуна вернули в крайнем истощении в больницу при СИЗО

Продолжающего держать протестную голодовку бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна с диагнозом "кахексия" перевели обратно из городской больницы в палату интенсивной терапии при СИЗО "Матросская тишина".

Вынесенный врачами "вердикт" о состоянии здоровья экс-чиновника предполагает, что он потерял уже практически 50% своей массы, организм крайне истощен и обезвожен, наблюдается тяжелая сердечная недостаточность, нарушен обмен веществ.

"Он по-прежнему ничего не ест и ограничивает себя в приеме воды. Визуально он еще больше сморщился", - поделилась после встречи со своим подзащитным адвокат Алла Кульбаева.

После возвращения в реанимационный блок при СИЗО Шестун уже дважды терял сознание. Между тем тюремные врачи продолают утверждать, что состояние его здоровья - средней степени тяжести.

Ранее сын Шестуна, 11-летний Григорий, записал видеообращение к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой перевести его отца под домашний арест.

Напомним, возбужденное против него уголовное дело Шестун считает политическим заказом и категорически не признает свою вину. Ущерб от инкриминируемых ему махинаций с подмосковной землей следствие оценивает в сотни миллионов рублей. В СИЗО он находится уже больше года.

Бывший чиновник известен тем, что активно поддерживал массовые антимусорные протесты жителей Подмосковья. Его семья уверена, что именно за это Шестун и "поплатился".

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18:52    
Пора выпускать, смысл его держать в заточении?

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