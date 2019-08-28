Григорьев: Три сотрудника КГА ушли из комитета после дисциплинарного взыскания

Глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев рассказал ЗАКС.Ру, почему из комитета уволилились замглавы Андрей Цацаев, начальник отдела технической защиты информации Сергей Колбунов и начальник отдела информационных систем Петр Наталенко.

- Они написали заявления по собственному желанию в связи с тем, что их работа по организации технической защиты информации и администрированию систем по результатам проверки вызвала серьезные нарекания со стороны руководства комитета. Им было объявлено дисциплинарное взыскание. Они решили не продолжать работать в комитете. Это их решение, - прокомментировал Григорьев.

Проверке, проводившейся недавно в КГА, подверглись сотрудники комитета, отвечающие за информационный блок.

Сергей Еремеев