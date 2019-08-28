Доппотребности Комздрава Петербурга на 2020 год составили 20,5 млрд рублей Комитету по здравоохранению дополнительно необходимо 20,5 млрд рублей, сообщил глава Комздрава Дмитрий Лисовец в ходе “нулевых чтений” бюджета Петербурга на 2020 год. Основная статья доппотребностей комитета - 6,7 млрд рублей - закупка лекарственных средств для льготников. Заместитель председателя бюджетно-финансового комитета Заксобрания Андрей Васильев (“Единая Россия”) назвал эту сумму громадной, но добавил, что просьбу Комздрава необходимо удовлетворить. - У нас стон стоит из-за обеспечения льготными лекарствами. Недалеко до социального взрыва, - отметил Васильев. Еще 3,9 млрд рублей комитет намерен направить на медицинскую помощь в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования. 3,1 млрд должны пойти на капитальный ремонт медицинских учреждений. 2,8 млрд рублей - на выполнение госзадания СПБ ГБУЗ “Медицинский санитарный транспорт”. 525,5 млн рублей - на закупку нового медицинского транспорта. Сергей Еремеев

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