Яшина в очередной раз будут судить за акцию протеста 27 июля

Политика Илью Яшина, которому грозит пятый подряд административный арест, будут судить за призывы к выходу граждан на несогласованную столичную акцию 27 июля, целью которой было добиться от власти допуска независимых кандидатов в Мосгордуму. Об этом он известил читателей своего микроблога.

"Меня уже, правда, судили за это - но в прошлый раз за участие, а теперь будут привлекать за призывы. Оценил их чувство юмора", - написал оппозиционер.

Глава муниципального совета депутатов "Красносельский" выразил ироническое удовлетворение от того факта, что на этот раз его доставили в более удобный для него в географическом отношении отдел полиции, чем в предыдущие разы.

Протесты в Москве начались с середины июля. Их организаторов власть предпочитает с настойчивой регулярностью сажать в спецприемники.