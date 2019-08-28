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16:40

Медведев настаивает на социальной ориентированности бюджета

фото ЗакС политика Медведев настаивает на социальной ориентированности бюджета

Премьер-министр Дмитрий Медведев, обсуждая с подчиненными проект нового федерального бюджета, дал понять, что на так называемую "социалку" уходит львиная часть денег и что статус-кво необходимо поддерживать. На его слова ссылается РИА "Новости".

"Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета, можно с полным основанием говорить, что этот бюджет - он должен быть социально ориентированным, и этот приоритет сохранится и в трехлетке", - заявил глава правительства на рабочем совещании.

Обсуждения бюджета на 2020 и плановый период 2021-22 годов с участием премьера пройдут в самое ближайшее время. Следующая дискуссия коснется того, как государство будет финансировать здравоохранение и образование.

Отметим, что одно из самых знаменитых высказываний Медведева, произнесенное во время встречи с крымчанами, дословно звучит так: "Денег нет, но вы держитесь там".

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