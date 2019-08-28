Жители бурятского села уверены, что молебен и святая вода спасут их от рака

Руководитель Нестеровского поселения в Бурятии Лариса Зайцева обратилась за медицинской помощью к настоятельнице местного Сретенского монастыря: чиновница уверена, что только бог сможет спасти жителей села от участившихся случаев заболевания раком. Случаем поделился телеканал 360.

Дело в том, что в Нестерово, где проживает чуть более полутора тысяч человек, некоторое время назад увеличилось число людей с онкологическими заболеваниями. В связи с этим местные жители пришли к выводу, что данное обстоятельство - "кара небесная", их наказание. Ввиду либо незнания, либо отсутствия в регионе онкоцентра, люди и пришли за помощью в религиозное учреждение.

В епархии гражданам не отказали, и уже 23 августа в селе прошел водосвятный молебен и Крестный ход, в ходе которого священники освященной жидкостью поливали людей, дома и автомобили.

"После искреннего, сердечного обращения народа к Богу отступали моровая язва и другие страшные болезни. Сейчас люди ждут Божьей помощи в борьбе с раком", - заявили в Бурятской митрополии.