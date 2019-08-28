«Яблоко» проиграло в суде по иску об изменении закона о выборах муниципальных депутатов

Санкт-Петербургский городской суд 28 августа провел заседание по иску выдвиженца в муниципальные депутаты в МО «Сампсониевское» от «Яблока» Владимира Первовского. Он оспаривал одну из норм городского закона о выборах мундепов, рассказал ЗАКС.Ру руководитель юридической службы предвыборного штаба партии Виктор Воробьев.

Он сообщил, что Первовский оспаривал требование об одновременной подаче документов на выдвижение. По словам Воробьева, Федеральный закон 38 говорит об обратном – выдвиженец может принести часть необходимых бумаг позже.

Руководитель юрслужбы рассказал, что ответчиками по иску в суде выступили Законодательное собрание, администрация губернатора и Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Их представители настаивали на правомерности нормы городского закона.

- Очень странная позиция была у представителя Горизбиркома, там была девушка из юруправления. Она заявила: «Что это вообще такое? Если воспользоваться интерпретацией, которую предлагает истец, то документы можно вообще бесконечно приносить, сколько угодно и вплоть до заседания по регистрации кандидата – можно изначально принести заявление о выдвижении, а все остальные документы принести потом». Но именно так Федеральный закон и работает, именно это там и написано, - пояснил Воробьев.

Он добавил, что судья больше интересовался другим спором Первовского об отказе в регистрации как кандидата в мундепы. Ему отказали как раз из-за того, что он якобы не подал диплом об образовании одновременно с другими документами. Однако, этот спор не относится к рассматриваемому 28 августа иску, считает глава юрслужбы.

Воробьев сообщил, что суд отказался удовлетворять иск Первовского. Мотивировочную часть предоставят во второй половине 29 августа – тогда партия и выдвиженец решат, что делать дальше, заявил руководитель юрслужбы предвыборного штаба «Яблока». Он отметил, что главное для них не выиграть суд, а получить необходимое разъяснение.

- Нам не столько интересно, чтобы это было именно удовлетворение иска. Если суд нам отказывает, но напишет, что он отказывает, не потому что на этом основании можно отказывать в регистрации, а наоборот – потому что эта норма не отменяет возможность дополнительного представления документов, то это тоже хороший результат. Потому что он исключает ту интерпретацию, с которой мы боремся, - сказал «яблочник».

ТИК №22 отказала в регистрации Первовскому из-за отсутствия документа об образовании. Выдвиженец заявил, что подавал диплом, но комиссия его потеряла. Зарегистрироваться Первовский смог со второго раза с помощью Горизбиркома. Позже представитель «Единой России» подал иск за снятие «яблочника» с выборов. Выборгский районный суд отказался снимать Первовского, но городской суд всё же принял решение об отмене регистрации кандидата. Также из-за неединовременной подачи документов на выдвижение избирательные комиссии снимали с выборов других кандидатов в муниципальные депутаты.

София Саттарова

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