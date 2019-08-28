Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:06

СК не стал возбуждать дело после избиения силовиками несовершеннолетнего на "марше Голунова"

фото ЗакС политика СК не стал возбуждать дело после избиения силовиками несовершеннолетнего на "марше Голунова"

Столичный Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела об избиении силовиками несовершеннолетнего члена Либертарианской партии Валерия Т. на акции в поддержку преследуемого журналиста Ивана Голунова, которая прошла 12 июня.

"Сейчас мы будем изучать всё это и, как я понимаю, подавать жалобу. Помогает мне „Апология протеста“", - рассказал юноша в беседе с "МБХ медиа".

Об отказе в возбуждении дела он узнал случайно, когда приехал в СК подавать жалобу на бездействие при рассмотрении его заявления.

В постановлении об отказе сообщается, что Валерий Т. был задержан неустановленным сотрудником Росгвардии. После этого медики обнаружили у молодого человека тупую травму живота, ушибы грудной клетки, скулы, тазобедренного сустава, ссадины на лице и шее.

Согласно документу, у следователей отсутствуют "достаточные объективные сведения" о превышении полномочий росгвардейцем, в связи с чем в возбуждении дела и было отказано.

Валерий Т. заявил, что данная позиция ведомства его не устраивает, поэтому он намерен обратиться в вышестоящие инстанции.

Мероприятие, призванное поддержать до не давних пор пребывающего под арестом по обвинению в сбыте наркотиков спецкора "Медузы" Ивана Голунова, прошло близ станции метро "Чистые пруды". Акция была запланирована еще до освобождения расследователя. На улицы вышло порядка полутора тысяч человек. По данным "ОВД-Инфо", в Москве, в том числе с применением грубой силы, было задержано более 420 человек, включая журналистов.  

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

27 августа, 10:20 СМИ: Уволенный из-за "дела Голунова" подполковник ФСБ трудоустроился в "Газпром"

26 августа, 17:52 СМИ: Упомянутого в расследовании Голунова подполковника ФСБ уволили

16 августа, 18:32 Журналисты запустили проект по сбору денег для выплаты штрафов задержанных на "марше Голунова"

25 июля, 17:12 Главу пресс-службы московского МВД наказали за ошибки в освещении дела Голунова

23 июля, 17:05 После дела Голунова Москалькова предложила наделить расследователей статусом неприкосновенности

17 июля, 15:37 СМИ: На задержавших Голунова полицейских завели уголовное дело о превышении полномочий

16 июля, 11:59 Четырех сотрудников УВД по ЗАО Москвы уволили из-за дела Голунова

12 июля, 16:10 Спецкора "Новой газеты" Азара оштрафовали за марш в поддержку Голунова в Москве

9 июля, 11:10 "Левада": 66% россиян считают подбрасывание полицейскими наркотиков обычной практикой

5 июля, 13:45 В Кремле ознакомились с расследованием Голунова о похоронном бизнесе в Москве

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:10 Расставшийся с должностью шведский посол "печально" попрощался с Россией

18:06 СК не стал возбуждать дело после избиения силовиками несовершеннолетнего на "марше Голунова"

17:41 В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля

17:15 В Карелии не хватает учителей   2

17:13 Муниципал: «Яблоко» проиграло в суде по иску об изменении закона о выборах муниципальных депутатов

17:08 Муниципал: Команда Черепанова передумала судиться за участие в выборах в МО "Купчино"

17:01 Жители бурятского села уверены, что молебен и святая вода спасут их от рака

16:53 Капитанов запросил 34 млн рублей на ремонт петербургского Дома национальностей

16:40 Медведев настаивает на социальной ориентированности бюджета

16:30 Либертарианская партия хочет провести в Петербурге "послевыборный" митинг 9 сентября

16:05 Яшина в очередной раз будут судить за акцию протеста 27 июля   4

15:45 Доппотребности Комздрава Петербурга на 2020 год составили 20,5 млрд рублей

15:31 Жилком попросил 4,4 млрд рублей на капремонт

15:09 На Охтинский коллектор попросили ещё 500 млн рублей

15:07 Григорьев: Три сотрудника КГА ушли из комитета после дисциплинарного взыскания

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru