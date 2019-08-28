СК не стал возбуждать дело после избиения силовиками несовершеннолетнего на "марше Голунова"

Столичный Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела об избиении силовиками несовершеннолетнего члена Либертарианской партии Валерия Т. на акции в поддержку преследуемого журналиста Ивана Голунова, которая прошла 12 июня.

"Сейчас мы будем изучать всё это и, как я понимаю, подавать жалобу. Помогает мне „Апология протеста“", - рассказал юноша в беседе с "МБХ медиа".

Об отказе в возбуждении дела он узнал случайно, когда приехал в СК подавать жалобу на бездействие при рассмотрении его заявления.

В постановлении об отказе сообщается, что Валерий Т. был задержан неустановленным сотрудником Росгвардии. После этого медики обнаружили у молодого человека тупую травму живота, ушибы грудной клетки, скулы, тазобедренного сустава, ссадины на лице и шее.

Согласно документу, у следователей отсутствуют "достаточные объективные сведения" о превышении полномочий росгвардейцем, в связи с чем в возбуждении дела и было отказано.

Валерий Т. заявил, что данная позиция ведомства его не устраивает, поэтому он намерен обратиться в вышестоящие инстанции.

Мероприятие, призванное поддержать до не давних пор пребывающего под арестом по обвинению в сбыте наркотиков спецкора "Медузы" Ивана Голунова, прошло близ станции метро "Чистые пруды". Акция была запланирована еще до освобождения расследователя. На улицы вышло порядка полутора тысяч человек. По данным "ОВД-Инфо", в Москве, в том числе с применением грубой силы, было задержано более 420 человек, включая журналистов.