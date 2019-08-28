Глава комитета по информатизации пообещал установить видеомониторинг на дорогах пригородов Петербурга

Председатель комитета по информатизации и связи Денис Чамара, выступая в Заксобрании на "нулевых чтениях" бюджета Петербурга на 2020 год, заявил, что комитет намерен потратить 2,4 млрд рублей на установку системы видеомониторинга в рамках проекта “Безопасный город”.

Отвечая на вопрос депутата ЗакСа Александра Кущака, он уточнил, что в основном в 2020 году планируется установка видеокамер в отдаленных районах региона, в том числе в пригородах Петербурга.

Депутат Александр Ваймер отметил, что особенно проблема актуальна для Курортного района города, через который идет поток транспорта в Финляндию.

- Сколько можно хоронить людей? Такого еще не было, чтобы столько погибали семьями, - возмутился Ваймер.

В целом, депутаты признали дополнительные потребности комитета обоснованными, хотя и отметили, что они немаленькие.

- Цифры очень большие, но за ними стоят благополучие и жизнь жителей Санкт-Петербурга, - подвел итог заместитель председателя бюджетно-финансового комитета ЗакСа Александр Васильев.

Напомним, “нулевые чтения” бюджета Петербурга, в рамках которых представители органов городской исполнительной власти вносят свои предложения по формированию расходной части казны, продлятся в Заксобрании до 30 августа включительно.

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