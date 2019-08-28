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Муниципал

18:37

ЛДПР подала в суд на ИКМО с требованием зарегистрировать их кандидатов в мундепы

фото ЗакС политика ЛДПР подала в суд на ИКМО с требованием зарегистрировать их кандидатов в мундепы

ЛДПР 28 августа подала иски к избирательным комиссиям муниципальных образований. Об этом ЗАКС.Ру сообщил заместитель координатора по идеологии партии Евгений Ененков. 

Он рассказал, что ЛДПР решила судиться с ИКМО, которые не зарегистрировали партийных выдвиженцев в муниципальные депутаты. Ененков уточнил, что 28 августа либерало-демократы должны были подать иски к 10 избирательным комиссиям. 

- Я знаю, что мы будем готовить по всем [ИКМО, которые не зарегистрировали кандидатов от ЛДПР]. Мы считаем, что у нас с документами у всех кандидатов всё было в порядке, поэтому мы требуем нас восстановить, - сказал Ененков. 

Заместитель координатора не смог назвать точное количество готовящихся исков. Согласно данным сайта Петроградского районного суда, ЛДПР подала заявления на ИКМО «Аптекарский остров» и «Чкаловское». 

Ранее либерало-демократы судились с ИКМО «Сергиевское». Туда партийные выдвиженцы не смогли подать документы, так как муниципальная избирательная комиссия не выполняла решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии. ЛДПР проиграла суд против ИКМО «Сергиевское». 

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