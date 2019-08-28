Песков об уволенном из-за "дела Голунова" полковнике ФСБ: Мы не знаем, кто это

В Кремле ничего не знают о личности фигуранта расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, бывшего полковника ФСБ Марата Медоева, который не так давно был упразднен в должности, пишет "Дождь", ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Мы не знаем, кто это. Мы не знаем, почему он покинул свою должность и где работает, это не наш вопрос", - известил госслужащий.

26 августа источник сообщил РБК, что Медоев уволен из ФСБ. Ссылаясь на свои источники, "Русская служба BBC" информировала, что он перешел на работу в службу безопасности "Газпрома". В свою очередь "МБХ медиа" рассказало, что Медоев стал советником управляющего директора по безопасности и режиму в "Мосэнерго" - компании-"дочке" "Газпрома".

Напомним, Медоев был помощником главы столичного управления ФСБ Алексея Дорофеева. Они оба упоминались в расследовании о рынке похоронных услуг в Москве как личности, которые могут иметь отношение к бывшему сотруднику МВД Артему Екимову, который по поручению московских властей "наводил порядок" в данной сфере после массовой драки на Хованском кладбище в 2016 году. Медоева и Дорофеева считают связанными с уголовным делом о попытке сбыта наркотиков, которое возбудили против Голунова.