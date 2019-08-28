Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:45

Песков об уволенном из-за "дела Голунова" полковнике ФСБ: Мы не знаем, кто это

фото ЗакС политика Песков об уволенном из-за "дела Голунова" полковнике ФСБ: Мы не знаем, кто это

В Кремле ничего не знают о личности фигуранта расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, бывшего полковника ФСБ Марата Медоева, который не так давно был упразднен в должности, пишет "Дождь", ссылаясь на заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Мы не знаем, кто это. Мы не знаем, почему он покинул свою должность и где работает, это не наш вопрос", - известил госслужащий.

26 августа источник сообщил РБК, что Медоев уволен из ФСБ. Ссылаясь на свои источники, "Русская служба BBC" информировала, что он перешел на работу в службу безопасности "Газпрома". В свою очередь "МБХ медиа" рассказало, что Медоев стал советником управляющего директора по безопасности и режиму в "Мосэнерго" - компании-"дочке" "Газпрома".

Напомним, Медоев был помощником главы столичного управления ФСБ Алексея Дорофеева. Они оба упоминались в расследовании о рынке похоронных услуг в Москве как личности, которые могут иметь отношение к бывшему сотруднику МВД Артему Екимову, который по поручению московских властей "наводил порядок" в данной сфере после массовой драки на Хованском кладбище в 2016 году. Медоева и Дорофеева считают связанными с уголовным делом о попытке сбыта наркотиков, которое возбудили против Голунова.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:06 СК не стал возбуждать дело после избиения силовиками несовершеннолетнего на "марше Голунова"

27 августа, 10:20 СМИ: Уволенный из-за "дела Голунова" подполковник ФСБ трудоустроился в "Газпром"

26 августа, 17:52 СМИ: Упомянутого в расследовании Голунова подполковника ФСБ уволили

16 августа, 18:32 Журналисты запустили проект по сбору денег для выплаты штрафов задержанных на "марше Голунова"

25 июля, 17:12 Главу пресс-службы московского МВД наказали за ошибки в освещении дела Голунова

23 июля, 17:05 После дела Голунова Москалькова предложила наделить расследователей статусом неприкосновенности

17 июля, 15:37 СМИ: На задержавших Голунова полицейских завели уголовное дело о превышении полномочий

16 июля, 11:59 Четырех сотрудников УВД по ЗАО Москвы уволили из-за дела Голунова

12 июля, 16:10 Спецкора "Новой газеты" Азара оштрафовали за марш в поддержку Голунова в Москве

9 июля, 11:10 "Левада": 66% россиян считают подбрасывание полицейскими наркотиков обычной практикой

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
19:43 Янкаускас жалуется на выпуск поддельной газеты от его имени

19:18 В защиту СКК проходит массовый пикет

18:51 Митрохин поучаствовал в пикетах за освобождение фигурантов "дела 27 июля"

18:45 Песков об уволенном из-за "дела Голунова" полковнике ФСБ: Мы не знаем, кто это

18:40 Муниципал: Суд снял с выборов в МО "Балканский" мундепа МО №72

18:37 Муниципал: ЛДПР подала в суд на ИКМО с требованием зарегистрировать их кандидатов в мундепы

18:33 Навальный заинтересовался недвижимостью Беглова   1

18:17 Глава комитета по информатизации пообещал установить видеомониторинг на дорогах пригородов Петербурга

18:10 Расставшийся с должностью шведский посол "печально" попрощался с Россией   3

18:06 СК не стал возбуждать дело после избиения силовиками несовершеннолетнего на "марше Голунова"   1

17:41 В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля   3

17:15 В Карелии не хватает учителей   4

17:13 Муниципал: «Яблоко» проиграло в суде по иску об изменении закона о выборах муниципальных депутатов   1

17:08 Муниципал: Команда Черепанова передумала судиться за участие в выборах в МО "Купчино"   1

17:01 Жители бурятского села уверены, что молебен и святая вода спасут их от рака

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru