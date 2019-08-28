Навальный заинтересовался недвижимостью Беглова

Оппозиционер Алексей Навальный 28 августа опубликовал расследование Фонда борьбы с коррупцией, которое на сей раз посвящено недвижимости временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Освободившись после 30 суток административного ареста, Навальный пообещал каждый оставшийся до выборов день публиковать изыскания ФБК о лицах, которые имеют к ним отношение.

В новом расследовании Алексей Навальный рассказал о недвижимости врио губернатора Петербурга. Согласно декларации за 2018 год, у Беглова в собственности имеется квартира площадью 150,6 кв.м.

Как сообщается в расследовании ФБК, эта квартира, судя по опубликованной выписке Росреестра, могла быть зарегистрирована Бегловым в 2013 году и располагается в Москве на Казарменном переулке. Там, как пишет Навальный, находится элитный ЖК "Дом на Покровском бульваре" класса DeLuxe. Политик утверждает, что квартира в данном комплексе может стоить не менее 150 млн рублей, в то время как врио губернатора с супругой за пять последних лет задекларировали официальный доход в размере 30 млн рублей. В связи с этим оппозиционер задался в своем расследовании вопросом, откуда у Беглова появились средства на приобретение элитного жилья.

Отметим, в декларации Беглова за прошлый год также имеется информация о двух земельных участках и доле в разрушенном доме.

Накануне выхода расследования ФБК в свет на многочисленных ресурсах, которые часто связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, появились публикации, в которых рассказывалось, что в Петербурге якобы была обнаружена квартира, в которой были разбросаны материалы о врио губернатора города, депутатах ЗакСа и иных представителях власти. Авторы "изысканий" в своих публикациях задались вопросом, кому интересна информация о чиновниках, и сами себе дали ответ, что этим человеком может быть Алексей Навальный, потому как тот заявлял о своих намерениях публиковать расследования о политиках. Аналогичная информация о якобы существующих "фабриках фейков" распространялась и в Москве. Малоизвестные интернет-ресурсы сообщали, что в Марьино якобы обнаружена квартира, где некие лица работали над сбором данных о ЦИК и Мосгоризбиркоме.

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