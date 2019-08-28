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Муниципал

18:40

Суд снял с выборов в МО "Балканский" мундепа МО №72

фото ЗакС политика Суд снял с выборов в МО "Балканский" мундепа МО №72

Санкт-Петербургский городской суд провел заседание по иску муниципального депутата МО №72 и кандидата в мундепы МО "Балканский" Александра Алеханова к территориальной избирательной комиссии №29, которая отвечает за муниципальные выборы в МО "Балканский". Заседание прошло 28 августа. 

Как сообщают "Новости Купчино", ранее Фрунзенский районный суд отменил решение ТИКа об отказе Алеханову в регистрации как кандидата в мундепы в МО "Балканский". Городской суд 28 августа не согласился с нижестоящим судом и оставил в силе решение территориальной комиссии об отказе в регистрации выдвиженцу.

В 2014 году Алеханов шел на выборы в МО №72 от "Единой России". В текущих выборах он участвует как самовыдвиженец. Мундеп подал документы на участие в выборах МО "Балканский" и №72. Согласно данным ГАС "Выборы", в МО №72 он утратил статус кандидата. 

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