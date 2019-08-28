В защиту СКК проходит массовый пикет

В Московском районе, неподалеку от здания спортивно-концертного комплекса "Петербургский", проходит массовый пикет в защиту его и зеленой территории, прилегающей к СКК.

В руках активисты держат плакаты с надписями "Руки прочь" и "Мы любим СКК". Пикет, по мнению организаторов, одним из которых является лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански, власти согласовывали долго.

Напомним, что зданию СКК грозит снос: на его месте может появиться многоэтажное жилой комплекс. В случае реализации этого проекта пострадают также зеленые насаждения на участке между проспектами Космонавтов и Юрия Гагарина. Пока ситуация представляется градозащитникам туманной: точно не определено, идет ли речь о сносе или всего лишь о реконструкции, о которой, в частности, в июне упоминал вице-губернатор Эдуард Батанов.

Подробнее о протесте и опасениях защитника сквера у СКК читайте в материале ЗАКС.Ру.

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