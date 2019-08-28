В МО “Урицк” кандидат от КПРФ подал в суд на соперницу из ЕдРа за фото детей и домов на листовках

Красносельский районный суд Петербурга рассмотрит 29 августа иск кандидата в депутаты МО “Урицк” от КПРФ Алексея Чигина к кандидату от “Единой России” Наталье Яковлевой. Чигин требует снять соперницу с выборов, утверждая, что она допустила целый ряд нарушений в своих агитационных листовках.

В частности, истец указал, что в оформлении агиток использована фотография, на которой видны лица детей. Это, по его словам, противоречит федеральному законодательству о выборах.

Также представитель КПРФ обратил внимание, что на листовках присутствует агитация сразу за пятерых кандидатов-единороссов, но не указано, за счет чьего избирательного фонда были изготовлены материалы.

Кроме того, истца смутили фотографии домов, использованных в оформлении листовок. В заявлении он указал, что произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, согласно гражданско-процессуальному кодексу, являются объектами авторского права.

“Основным объектом изображения является ряд домов серии 1ЛГ-600 (т.н. “корабль”), которые являются произведением архитектуры (авторы - творческий коллектив Ленинградского зонального научно-исследовательского и проектного института типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий Государственного комитета по по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР)”, - говорится в исковом заявлении.

Чирин сообщил ЗАКС.Ру, что в зависимости от исхода судебного заседания, примет решение, подавать ли в суд на других кандидатов из пятерки “Единой России”.