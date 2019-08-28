СМИ: Губернатор Архангельской области Орлов продолжает терять популярность

Согласно данным анонимного анкетирования россиян, проведенного социологической организацией "Рейтинг", губернатор Архангельской области Игорь Орлов занял последнее место по популярности среди россиян из 85 возможных. Специалисты выясняли отношение жителей к главам их регионов. Ещё год назад чиновник был крепким "середняком" сводной таблицы. На факты ссылается областное издание 29.ru.

Основные имиджевые проблемы Орлова - продолжающееся строительство мусорного полигона на Шиесе, регулярные неосторожные высказывания в адрес граждан и, как отмечают социологи, полученная на этом фоне недавняя личная благодарность от премьер-министра Дмитрия Медведева.

Очередные выборы в регионе, от участия в которых Орлов публично пока не отказывался, пройдут осенью 2020 года.